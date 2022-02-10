Після реалізації проекту з відновлення євроколії з Рави-Руської до Варшави можна буде дістатися за три години

Цього року планують розпочати роботи з відновлення євроколії від Рави-Руської до державного кордону. Це стане першим етапом з будівництва євроколії Львів–Варшава. Проект відновлення євроколії презентували у четвер, 10 лютого, у Раві-Руській, повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

Як повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, загальна вартість проекту відновлення євроколії від Рави-Руської до кордону із Польщею становитиме близько 100 млн грн.

«У грудні 2021-го Президент України оголосив про новий напрям програми Велике будівництво, він стосується оновлення «Укрзалізниці». Планується, що цей процес триватиме 6 років і залучити для його інвестування мають близько 200 мільярдів гривень. Я думаю, що наш амбітний проект прямої пасажирської вузькоколійки між Львовом та Варшавою, а далі і Києвом - має стати частиною національної програми», – заявив Максим Козицький.

Протяжність колії від держкордону до Рави-Руської – 8 км. Уже незабаром ЛОДА почне роботи з розробки ПКД, яка коштуватиме 3-5 млн грн. При цьому 1 млн грн виділить місцева громада, а решту коштів витратять з обласного і державного бюджетів.

Цього року розпочнуть роботи з відновлення євроколії з Рави-Руської до кордону з Польщею

За словами виконавчого директора «Львівської залізниці» Юрія Іщука, для реалізації проекту євроколії необхідно буде ще відремонтувати залізничну станцію у Раві-Руській, платформу, а також колії, переїзди та мости. Загальна вартість цих ремонтів, за словами Іщука, становитиме близько 83 млн грн.

15 лютого відбудеться обговорення проекту відновлення євроколії з представниками PKP – польської залізниці. Після повної реалізації проекту з відновлення євроколії з Рави-Руської до Варшави можна буде дістатися за три години.

«Будемо спільно над тим працювати. Сполучення Рава-Руська-Варшава має стати гарним проектом. Впродовж трьох годин з Рави-Руської можна дістатися до Варшави, а з Варшави - до цілого світу», – заявив президент правління органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Розточчя», голова міста Томашув Любєльські Войцех Жуковскі.

Нагадаємо, що про наміри збудувати євроколію зі Львова до Варшави перемовини ведуться ще з 2000-х років. У 2008 році міський голова Вроцлава заявив, що проведення євроколію до Львова лобіюватиме Польща, а вже в 2010 році з’явився перший проект євроколії. Кілька років велися перемовини між сторонами щодо будівництва та фінансування євроколії, однак незадовго до «Євро-2012» уряд відмовився від цієї ідеї. Після підписання асоціації з ЄС перемовини щодо будівництва євроколії з Польщі в Україну знову відновилися.