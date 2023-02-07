Конституційний суд визнав неконституційним припис закону «Про повну загальну середню освіту». Зокрема, деякі норми закону, що стосуються працевлаштування пенсіонерів, суд визнав дискримінаційними.

Йдеться про приписи третього абзацу ч. 2 ст. 22 ЗУ «Про повну загальну середню освіту», в якому вказано, що вчителі, які досягли пенсійного віку та отримують пенсію, працюють на основі трудових договорів. Їх із учителями-пенсіонерами можуть укладати терміном від одного до трьох років.

Цей закон ухвалили на початку 2020 року. За ним до 1 липня 2020 року керівники шкіл повинні були припинити безстрокові трудові договори з учителями, які вийшли на пенсію та отримують виплати. Тоді депутати від тепер забороненої «Опозиційної платформи – за життя» оскаржили цей абзац ст. 22.

7 лютого суддя Конституційного суду Віктор Колісник визнав цю норму закону дискримінаційною та неконституційною.

«Цей припис призвів до поділу педагогічних працівників на дві категорії та створив умови для дискримінаційного підходу до однієї із них, а саме поставив у нерівне становище тих педагогів, які досягли пенсійного віку та отримують пенсію», – йдеться в рішенні суду.

Повний текст рішення опублікують на сайті суду 8 лютого.