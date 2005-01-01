Куба, Кубрик і Жадан на один вечір

Перший червневий тиждень лише розпочався, тож попереду багато цікавих подій. Пора готуватися до нових мандрів, незвіданих маршрутів і життєвих викликів.

До вихідних далеко, але й у будні у Львові є куди піти. Переконатися в цьому можна, переглянувши список десяти найцікавіших подій від понеділка до п'ятниці від ZAXID.NET. Лекції, майстер-класи, квести, поетичні читання, виставки і вистави – це все для вас!

У понеділок

Розмова «Як поєднувати біг та повний робочий день?»

До тижневої дистанції можна готуватися вже з понеділка. Львівський ультрамарафонець Валерій Шипунов розповість про особливості підготовки до змагань та підкаже, як уникати перетренованості і поєднувати біг зі щоденними справами і роботою.

Валерій Шипунов – технічний директор IT-компанії Innocode, ультрамарафонець, учасник чемпіонату cвіту з гірського бігу 2017 р. та Чемпіонату Світу з трейлу 2018р., фінішер більше 20 ультратрейлів, а також двох соло-забігів (Івано-Франківськ - Львів, 138км у 2016 р., та 180км за 24 години у Стрийському парку у Львові у 2017 р.). Подія передуватиме напівмарафону, який відбудеться у Львові в неділю, 10 червня.

На зустріч потрібно зареєструватись.

4 червня, 19:00, CoMMUna , вул. Галицька,1 (2-й поверх)

Цього тижня у Львові відбудеться напівмарафон (фото AfishaLviv)

У вівторок

Розмова з письменниками: Дорж Бату, Андрій Цаплієнко, Ілларіон Павлюк

Троє зіркових авторів львівського «Видавництва Старого Лева» зберуть разом, щоб представити свої новинки і поговорити з читачами про взаємодію журналістики і документалістики з літературою. Як пережите і побачене у гарячих точках чи у центрі керування космічними польотами стає матеріалом художньої реальності – дізнаєтесь у вівторок ввечері.

5 червня, 18:30, «Львівська копальня кави», пл. Ринок, 10

Благодійний літературний вечір із Сергієм Жаданом

У вівторок у Львові виступатиме й один із найвідоміших українських письменників. Сергій Жадан читатиме вірші з благодійною метою. Поет і його благодійним фонд зголосилися допомогти воїну 8-го добровольчого батальйону УДА Назарові «Бористеневі» Опришку, який проходить курс лікування після поранень.

Не забудьте попередньо забронювати собі місце, щоб послухати Жадана і допомогти добровольцеві. Це можна зробити телефоном: 096 5 102 102

5 червня, 19:00, «Панська чарка», вул. В. Винниченка, 3

Жадан приїде до Львова з благодійною метою (фото - nv.ua)

У середу

Лекція про Кубрика словами Кубрика

Кіномани цього тижня мають можливість послухати про одного з найвпливовіших режисерів ХХ ст. – Стенлі Кубрика. Під час лекції фільми видатного кінотворця аналізуватимуть разом з автором. Живого Кубрика організатори з цілком поважних причин не змогли запросити, однак учасники події почують уривки з інтерв'ю режисера, його найяскравіші висловлювання та роздуми.

6 червня, 19:00, Перша Львівська Медіатека, вул. Мулярська. 2а

Непал: найкрасивіші гори та вічні сніги

Літо – пора мандрів. Мандрівниця й авторка авторка проекту Navkolo Tur Софія Мадич розповість про країну найкрасивіших гір та вічних снігів — Непал. Ви дізнаєтесь, чим краще добиратись до Непалу і коли туди найкраще їхати. Практичні поради і яскраві враження — все це ви почуєте під час зустрічі з Софією Мадич. Перед тим, як йти — зареєструйтеся.

6 червня, 19:00, вул. Володимира Великого, 1

Послухати розповідь відомої мандрівниці про Непал можна буде в середу

У четвер

Лекція Олександра Сушинського «Історія академічної музики ХХ ст.»

У Центрі Шептицького триває цикл лекцій відомого мистецтвознавця і куратора Олександра Сушинського. Якщо минулі лекції були присвячені візуальному мистецтву від модернізму до концептуалізму, то цього тижня мова піде про історію академічної музики у ХХ ст.

Квитки на подію можна придбати тут.

7 червня, 18:30, Центр Шептицького (ауд. 202), вул. Стрийська, 29

Відкриття фотовиставки Ярослава Мончака «Куба»

Куба завжди вабила митців зі всього світу своєю неповторною атмосферою. Фотограф Ярослав Мончак пропонує свій погляд на «острів Свободи». Відчути кубинський колорит на світлинах можна буде у четвер під час відкриття виставки, а далі експозиція буде відкритою для відвідучачів до 3 липня.

7 червня, 19:30, Astoria Hotel Lviv, вул. Городоцька, 15

Подивитися в очі кубинцям на фото Ярослава Мончака можна буде цього четверга (фото - Ярослав Мончак)

У п'ятницю

Авторська екскурсія виставкою «Ключ до міста»

Виставка Рейчел Стівенс «Ключ до міста» представляє три проекти, які в різний спосіб і через різні формати розказують про єврейську спадщину Львова. На авторській екскурсії ви дізнаєтеся більше: чому Рейчел Стівенс обрала цю тему і чому вона важлива для сучасного Львова. Один зі співавторів виставки Джек Райт розповість історію сім’ї Хіґер та інших євреїв, які вижили в час Голокосту у Львові, більше року ховаючись у міських каналізаціях.

Подія стане можливістю поговорити про складну історію Львова і про пам’ять про винищену спільноту міста. Тарас Назарук представить інтерактивну карту «100 адрес Львова» як спосіб оприсутнення єврейської спадщини. Ця карта унаочнює не лише місця, пов’язані з єврейською історією Львова, а й те, як львівська громада 1990-х відкривала для себе єврейський Львів.

8 червня, 18:30, Центр міської історії, вул. Академіка Богомольця, 6

Автори виставки розкажуть про спроби повернення втраченої історії єврейського Львова (фото Ірина Середа/Центр міської історії)

Вистава за Гарольдом Пінтером «Коханець» — прем'єра від Theatrum Domus

Львівський театр Theatrum Domus представить свою нову виставу за п'єсою знаменитого англійського драматурга Гарольда Пінтера. Витончена драма про подружні стосунки, в яких непрості конфлікти ховаються за стерильною оболонкою шлюбу.

8 червня, 19:00, пр. Червоної Калини, 81

Екскурсії-квести містом від Look City ( в рамках «Майстерні міста»)

Від 1 до 10 червня у центрі Львова триває VII «Майстерня міста». У програмі – дискусії, воркшопи і майстер-класи, спрямовані на покращення міського середовища і збереження культурної спадщини.

У п'ятницю до «Майстерні міста» зможуть долучити і дорослі, і діти. Відвідувачів чекають екскурсії-квести містом від Look City. Учасників, старших 14 років, чекає тематичний квест «Вартові середмістя». А молодші 14 років урбаністи зможуть долучитися до квесту «Загадки львівської бруківки». Старт — кожних 30 хв, переможцям — призи.

8 червня, 19:30, «Майстерня міста», пл.Ринок, 1

Головний павільйон «Майстерні міста» знаходиться в дворику Ратуші (фото - «Майстерня міста»/Facebook)