Книгу Видавництва Старого Лева визнали найкрасивішою з усіх виданих у 2018 році в Україні

Найкрасивіша книга 2018 року в Україні

Найкрасивішою книгою 2018 року стала «Я так бачу» Видавництва Старого Лева. Про це повідомили організатори VIII Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал» у Києві.

«Я так бачу» отримала перше місце та Гран-прі конкурсу «Найкращий книжковий дизайн - 2018». Дизайн книги «Я так бачу» розробляли Романа Романишин, Андрій Лесів з творчої майстерні «Аґрафка».

Сторінки книги «Я так бачу»

В описі на сайті видавництва зазначено, що «Я так бачу» – це «пізнавальна книжка-картинка про зір. Про те, що ми можемо бачити очима, і про те таємниче, невидиме для ока, яке пробуджує в нас цікавість до Всесвіту і до власної сутності. Про мікроскопи та телескопи, які допомагають нам побачити щось неймовірно дрібне або дуже далеке. Про те, що декому, аби краще бачити, потрібні окуляри, а незрячі потребують спеціального шрифту і символів, аби читати і орієнтуватися в просторі».

VIII Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал», Goethe-Institut в Україні та культурно-видавничий проект «Читомо» за підтримки Франкфуртського книжкового ярмарку, фонду Buchkunst та Wacom Україна визначили переможців конкурсу на найкращий книжковий дизайн 2018 року.