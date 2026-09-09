Куди піти у Луцьку на День міста 2026
Програма святкових заходів з 10 по 13 вересня
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Цьогоріч Луцьк відзначатиме 941 річницю першої писемної згадки. Основні заходи відбудуться 12–13 вересня, однак святкова програма розпочнеться вже з середини тижня. Загалом у місті заплановані виставки, екскурсії, концерти, ярмарки та спортивні події. Повну програму заходів опублікували на сайті міської ради.
10 вересня
12:00 – презентація анімаційних фільмів до 600-річчя з’їзду європейських монархів у Луцьку.
Де: Палац культури міста Луцька, 2-й поверх, вул. Богдана Хмельницького, 1.
15:00 – відкриття мистецького простору «Майстерня візуальної історії Луцька».Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Де: Луцька художня школа, вул. Ветеранів, 4.
18:00 – поетична фантазія «Лесині листи» за мотивами дитячих листів та поезії Лесі Українки. Захід відбудеться в межах 21-го Міжнародного літературно-мистецького фестивалю «Лісова пісня».
Де: Волинський академічний обласний театр ляльок, вул. Кривий Вал, 18.
11 вересня
11:00 – відкриття 21-го Міжнародного літературно-мистецького фестивалю «Лісова пісня».
Де: Театральний майдан, біля пам’ятника Лесі Українці.
13:00 – авторська тематична екскурсія Оксани Штанько «Сторінками луцької минувшини».
Де: музейний простір «Окольний замок», вул. Кафедральна, 6.
15:00 – відкриття виставки робіт Богдана Ясинського «Сходження до Голгофи: український формат».
Де: артгалерея «Луцьк», вул. Богдана Хмельницького, 1.
16:00 – літературний форум «проСлово» в межах фестивалю «Лісова пісня».
Де: Палац культури міста Луцька, вул. Богдана Хмельницького, 1.
12 вересня
Протягом дня – виставка просто неба «Луцьк. Віхи історії».
Де: Замкова площа.
11:00 – велопробіг у вишиванках.
Маршрут: Театральний майдан – маршрут тролейбуса №15 – Театральний майдан.
11:00 – луцький ярмарок ветеранського бізнесу.
Де: вул. Лесі Українки.
12:00 – громадська акція «Українська вишиванка».
Де: Театральний майдан.
13:00 – оглядова екскурсія містом «Луцьк – приємне відкриття».
Місце збору: площа перед Луцьким замком.
14:00 – мистецький проєкт духового оркестру Палацу культури міста Луцька «Музика єднання».
Де: Театральний майдан.
15:00 – фестиваль «Палітра культур»: творчі презентації мистецьких колективів Луцької міської територіальної громади.
Де: Замкова площа.
19:30 – мистецький проєкт «Музика крізь віки».
Де: Замкова площа.
13 вересня
11:00 – луцький ярмарок ветеранського бізнесу.
Де: вул. Лесі Українки.
11:00 – зустріч з українським поетом, лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка, військовослужбовцем і журналістом Дмитром Лазуткіним. Зустріч відбудеться в межах фестивалю «Лісова пісня».
Де: Луцький бізнес-простір, вул. П’ятницька гірка, 2.
12:00 – сімейний фестиваль «Енергія Луцька».
Де: площа Героїв Майдану.
13:00 – проєкт «Наукові пікніки».
Де: Театральний майдан.
15:00 – гала-концерт 3-го багатожанрового фестивалю-конкурсу дитячої творчості «Луцьк – територія талантів».
Де: Палац культури міста Луцька, вул. Богдана Хмельницького, 1.
20:00 – легкоатлетична пробіжка бігових спільнот «941 Run Lutsk».
Маршрут: проспект Волі, 13 – Київський майдан – проспект Волі, 13.