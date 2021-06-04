Гурт «Kurbasy» кличе на «Пісні лісу».

Львівський гурт «Kurbasy» влаштує концерт у неділю, 6 червня, у Школі мистецтв вільних та небайдужих. Цього разу акторки Наталія Рибка-Пархоменко та Марія Онещак виконуватимуть «Пісні лісу». Ця програма народилася просто неба на природі, де під час карантину дівчата співали народні пісні у супроводі індійського інструмента шруті.

Деталі знайдете тут.

Казка «Коза-Дереза» у стилі поп-арт із блюзом, фанком та роком.

Перший театр у суботу і неділю, 5 і 6 червня, презентуватиме прем'єру вистави «Каза-Дереза». Відомий сюжет про те, як Коза захопила хату Лисички у цій постановці подають у формі телешоу. Дорослі побачать у цій героїні окупанта, який захопив чужий дім. Діти ж навчаться, як протистояти булінгу.

«Коза захопила хатку і лісова спільнота живе в цій реальності. Я думаю, що це пряма аналогія до нашого сьогодення, тобто як нам жити з тим, як протистояти насильству, беззаконню, окупантам», – розповів головний режисер Першого театру Ігор Задніпряний.

Більше інформації за посиланням.

Виставка з іконописного пленеру у Новиці.

У Національному музеї від п'ятниці, 4 червня, доступна виставка сучасних ікон українських, польських та білоруських художників. Їх малювали минулого літа на пленері у селі Богдана-Ігоря Антонича – Новиці. Нині це Польща, а колись була Лемківщина.

«Для українців, які туди потрапляють, це є такий ностальгійний момент за втраченою землею і культурою, а також можливість зустрітися з людьми, які ще там залишилися. А крім того, там збирається гарне середовище сучасних іконописців», – розповів іконописець Роман Зілінко.

Детальніше про подію читайте тут.

Зворушлива прем'єра у театрі «І люди, і ляльки».

У п'ятницю, суботу і неділю, 4, 5 та 6 червня, у театрі «І люди, і ляльки» – прем'єра вистави «Сніжинка для вовчика», яку написала акторка Надія Крат. У казковій атмосфері з проекціями глядач порине в історію про дружбу, вміння відпускати тих, кого ми любимо і про шанс зустрітися знову.

«Є такий театральний прийом, як чорний кабінет. Це коли акторів максимально не видно, вони навіть працюють у таких капюшонах із закритими лицями. Але власне тут весь акцент покладено на ляльок, на їхню пластику і всю історію передають нам тільки ляльки», – запросила на виставу головна художниця театру Ельвіра Босович.

Деталі тут.

Фестиваль «Віртуози» триватиме ще до неділі.

Упродовж цього тижня усі концерти фестивалю музичного мистецтва «Віртуози» присвячують пам'яті композитора Мирослава Скорика. Тому його твори звучать у кожній програмі. Цими вихідними публіка почує скрипальку зі США Соломію Івахів, віолончеліста Назара Джурина з Америки, скрипаля Олега Каськіва та альтистку Валентину Пришляк зі Швейцарії.

Програма доступна за посиланням.

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