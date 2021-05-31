Львівська національна філармонія з вересня 2020 року носить ім’я видатного композитора

У вівторок, 1 червня, минає рік, як відійшов у засвіти Мирослав Скорик. Львівська національна філармонія, яка з вересня 2020 року носить його ім’я, підготувала події пам’яті видатного композитора.

Заупокійна Архиєрейська Літургія в Архикатедральному Соборі Святого Юра відбудеться 1 червня об 11:00.

Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії під батутою Володимира Сивохіпа 1 червня о 14:00 на офіційному YouTube-каналі презентує виконання знаменитої «Мелодії» Скорика. Переглянути відео можна буде за посиланням.

Також Мирославу Скорику присвячений третій тиждень 40-го фестивалю “Віртуози”. Його композиції звучатимуть у концертах «Вічная пам’ять» (1 червня), «Станкович & Скорик & Сильвестров» (2 червня), «Бетховен & Скорик» (3 червня), «Музика світла» (4 червня), «In Memoriam & Мелодія» (6 червня) та у концерті-закритті фестивалю – «Vitae & Mortis» (6 червня). Повна програма фестивалю – тут.

У програмах концертів – його духовні, фортепіанні, оркестрові твори, композиції для струнного квартету, а також опуси композира, які є надзвичайно популярними – «Гуцульський триптих», «Мелодія» та джазові обробки класичних творів, зокрема Людвіга ван Бетховена.

Прозвучать вони у виконанні відомих солістів та колективів: Софії Соловій (сопрано), Оксани Рапіти (фортепіано), Мирослава Драгана (фортепіано), Соломії Івахів (скрипка), Назара Джурина (віолончель), Олег Каськіва (скрипка), Валентини Пришляк (альт), струнного квартету «Фенікс», камерного хору «Глорія», Академічного симфонічного оркестру філармонії, Академічного симфонічного оркестру «INSO-Львів» та дириґентів – Юрія Бервецького, Володимира Сивохіпа та Сергія Хоровця.

«Завершить фестиваль програма «Життя та смерть». Виконуватимуться твори тих композиторів, які тісно пов’язані з Мирославом Скориком. Наприклад, це Кшиштоф Пендерецький, з яким вони часто спілкувались у Львові. Найважливішим буде зіставлення творів Сергія Прокоф’єва та Мирослава Скорика. Прокоф’єв був раннім захопленням Скорика, він вивчав його музику як теоретик. Ми вибрали кільгментів з балету «Ромео та Джульєтта». А звідти ми перенесемося у гори та згадаємо про кохання Івана така фраМарічки. Ми знаємо знаменитий фільм Параджанова, який по суті, відкрив молодого Скорика як композитора. Цей твір Скорик назвав «Гуцульський триптих». Таким чином ця програма будується на паралелях. І ми закінчуємо фестиваль акордами відходу Івана. Але розуміємо, що доки звучить музика, доти продовжується життя», – розповів генеральний директор філармонії Володимир Сивохіп в інтерв’ю ZAXID.NET.

Також буде започатковано Всеукраїнський композиторський конкурс імені Мирослава Скорика. Його організатором є Львівська філармонія у співпраці з Департаментом з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА за підтримки Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради. Партнер конкурсу – Львівська організація Національної Спілки композиторів України.

Головним завданням конкурсу, який відбуватиметься раз на два роки, є підтримка та промоція симфонічної творчості нової ґенерації молодих українських композиторів, збереження та розвиток традицій національної композиторської школи.

Участь у Всеукраїнському композиторському конкурсі імені Мирослава Скорика можуть брати молоді українські композитори, яким у 2021 році виповнюється не більше 40 років і які є громадянами України. Предметом конкурсу будуть твори для симфонічного оркестру. Проводитиметься він у два тури та буде анонімним. Переможці будуть обрані шляхом таємного голосування міжнародного журі.