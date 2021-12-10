Прем'єра вистави для дітей та дорослих «Коли я була лисицею»

У Першому театрі у неділю, 12 грудня, відбудеться прем'єра вистави для дітей та їхніх батьків «Коли я була лисицею» за однойменною книгою Тані Поставної. Герої говоритимуть з дітьми на серйозні теми: сирітство, всиновлення, довіра та оптимізм. Дідусь сказав своїй онучці, що вона була лисичкою і він знайшов її малою у лісі. На цьому розбудовується сюжет про те, що погані речі трапляються, але, на щастя, минають. Про те, що, крім спорідненості кровної, є ще й духовна. Деталі за посиланням.

«Насправді, діти набагато болісніше переживають трагедії, втрати, якісь напруження, проблеми в сім'ї. І цією виставою ми би хотіли сказати, що ми розуміємо їх, що вони не самотні», – розповіла режисерка-постановниця Лариса Діденко.

Мистецький проект «Від Романа до Йордана»

Дванадцятеро львівських художників об'єдналися навколо різдвяного проекту «Від Романа до Йордана». Свої мистецькі твори автори презентують на виставці у кав'ярні «Світ кави». Цьогорічною темою обрали 12 страв, які стоять на різдвяних столах українців. Проект триватиме до 20 січня. Більше інформації знайдете тут.

Вечір пам'яті Міська Барбари

Львівська музича тусівка пропонує згадати Міська Барбару, багаторічного лідера культового рок-гурту «Мертвий півень», актора харківського театру «Арабески». Концерт пам'яті влаштують у неділю, 12 грудня, у нижньому залі Театру ляльок, в день і час, коли Місько Барбара планував зустрітися із львів'янами. Для публіки читатимуть вірші, покажуть відео та заспівають його пісні гурти «Пиріг і Батіг», Nazva, Василь Карвацький, Королівські зайці, Poltva Sharks та Джеки. Деталі тут.

День народження Бетховена

Філармонія кличе на День народження Людвіґа ван Бетховена. Музиканти святкуватимуть не однією подією, а чотирма. У суботу і неділю, 11 та 12 грудня, слухачі почують відомі шедеври композитора, серед них буде й знаменита Симфонія №9. На сцену вийдуть піаністка Катерина Тітова, симфонічний оркестр філармонії, квартет «Фенікс», ансамбль «Київ-Тріо» та фортепіанний дует Ольги Чіпак та Олексія Кушніра. Програма доступна за посиланням.

У прокаті – відреставрований «Вавилон ХХ»

Українська класика на великих екранах. Від 9 грудня у кінотеатрах Львова, Києва та ще чотирьох великих міст України у прокат вийшла відреставрована версія фільму «Вавилон ХХ». Це українське поетичне кіно 1979 року, яке Іванові Миколайчукові, незважаючи на радянську цензуру, таки вдалося зрежисерувати. Завдяки Довженко-центру стрічку відреставрували і тепер вона доступна глядачам.

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