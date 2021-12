На стримінговій платформі Netflix відбулася прем’єра останніх серій «Паперового будинку» (Money Heist). Бюджетне іспанське кіно, яке створила купка ентузіастів, що у 2017 році навіть не мала власного офісу, стало однією з найграндіозніших і найочікуваніших серіалів останніх років. Після успіху в Іспанії, коли права на міжнародний показ серіалу викупив Netflix, вже йшлося про зовсім інші бюджети і популярність. Зараз цей cеріал №1 серед українських користувачів Netflix.

Повірте, крім легендарної «Bella Ciao», яку ви вже чули в безлічі варіантах, цей серіал здивує вас своїм музичним «одягом». Ми зібрали для вас сучасні, атмосферні і потужні треки, які урізноманітнять ваш плейлист.

***

Cecilia Krul – Can’t Take My Eyes Off You

Сесилія Крулл дала нове дихання пісні Can’t Take My Eyes Off You. Оригінальна композиція 1967 року звучала у виконанні Френка Валлі. За неї він навіть отримав «Греммі».

Разом із новою зіркою Іспанії згадуємо, як феєрично Берлін трощив заклад після важкої розмови з сином і дружиною:

***

Coldplay – Fix You

Безумовний хіт 2005 року від гурту Coldplay нагадає про один з найдраматичніших моментів серіалу:

***

Alice Merton – Why so Serious

Німецьку співачку Еліс Мертон ми знаємо за треком No Roots, але в серіалі її пісня 2019 року з альбому Mint+4 допомагає Денверу та Стокгольм налагодити стосунки:

***

Kyle Devine, Hayley Lynn – Too Much

Під цей трек ми, нарешті, дізнаємось більше про історію найбільшого кохання в житті Токіо:

***

Band of Horses – The Funeral

Сингл американського рок-гурту драматично відкриває 9 серію. Він нагадає вам про самі знаєте що.

«Все, що відбувається, злилось в одні тривалі й блискучі похорони», – йдеться у приспіві:

***

Rampa – Necessity

Позірно одноманітний електронний трек від німецького діджея дає нам трохи перепочити від усіх перипетій серіалу, а Професора і Токіо в кадрі готує до щирої розмови:

***

Herman Dune – I Wish That I Could See You Soon

Легка і позитивна кантрі-пісенька від шведсько-французького гурту під яку ми згадаємо, якими щасливими і безпосередніми були Ріо з Токіо:

***

Klergy, Beginners – Will You Fight

Саундтрек однієї з найзапекліших битв у Банку Іспанії. Американський саундпродюсер Денні Берк (Klergy) в колабораціях із різними співаками та співачками робить саундтреки до епічних драм. Має цілих альбом схожих потужних кінематографічних треків.

***

POL 3.14 – No Time

А це просто трек із останньої серії, яку не можна дивитись без заспокійливого:

***

Starsailor – Way To Fall

Британський рок-гурт та їхній сингл 2001 року ілюструє те очевидне, у що нам не хотілося вірити усі п’ять сезонів. Ви точно згадаєте, з якого моменту ця пісня:

Що ж обере купка людей в червоних костюмах з назвами міст замість імен – життя чи золото – дивіться у другій частині п’ятого фінального сезону «Паперового будинку», що вже доступний на платформі Netflix.