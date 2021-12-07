10 найкращих треків фінального сезону «Паперового будинку»
Без спойлерівЄвгенія Науменко, 0
На стримінговій платформі Netflix відбулася прем’єра останніх серій «Паперового будинку» (Money Heist). Бюджетне іспанське кіно, яке створила купка ентузіастів, що у 2017 році навіть не мала власного офісу, стало однією з найграндіозніших і найочікуваніших серіалів останніх років. Після успіху в Іспанії, коли права на міжнародний показ серіалу викупив Netflix, вже йшлося про зовсім інші бюджети і популярність. Зараз цей cеріал №1 серед українських користувачів Netflix.
Повірте, крім легендарної «Bella Ciao», яку ви вже чули в безлічі варіантах, цей серіал здивує вас своїм музичним «одягом». Ми зібрали для вас сучасні, атмосферні і потужні треки, які урізноманітнять ваш плейлист.
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Cecilia Krul – Can’t Take My Eyes Off You
Сесилія Крулл дала нове дихання пісні Can’t Take My Eyes Off You. Оригінальна композиція 1967 року звучала у виконанні Френка Валлі. За неї він навіть отримав «Греммі».
Разом із новою зіркою Іспанії згадуємо, як феєрично Берлін трощив заклад після важкої розмови з сином і дружиною:
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Coldplay – Fix You
Безумовний хіт 2005 року від гурту Coldplay нагадає про один з найдраматичніших моментів серіалу:
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Alice Merton – Why so Serious
Німецьку співачку Еліс Мертон ми знаємо за треком No Roots, але в серіалі її пісня 2019 року з альбому Mint+4 допомагає Денверу та Стокгольм налагодити стосунки:
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Kyle Devine, Hayley Lynn – Too Much
Під цей трек ми, нарешті, дізнаємось більше про історію найбільшого кохання в житті Токіо:
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Band of Horses – The Funeral
Сингл американського рок-гурту драматично відкриває 9 серію. Він нагадає вам про самі знаєте що.
«Все, що відбувається, злилось в одні тривалі й блискучі похорони», – йдеться у приспіві:
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Rampa – Necessity
Позірно одноманітний електронний трек від німецького діджея дає нам трохи перепочити від усіх перипетій серіалу, а Професора і Токіо в кадрі готує до щирої розмови:
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Herman Dune – I Wish That I Could See You Soon
Легка і позитивна кантрі-пісенька від шведсько-французького гурту під яку ми згадаємо, якими щасливими і безпосередніми були Ріо з Токіо:
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Klergy, Beginners – Will You Fight
Саундтрек однієї з найзапекліших битв у Банку Іспанії. Американський саундпродюсер Денні Берк (Klergy) в колабораціях із різними співаками та співачками робить саундтреки до епічних драм. Має цілих альбом схожих потужних кінематографічних треків.
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POL 3.14 – No Time
А це просто трек із останньої серії, яку не можна дивитись без заспокійливого:
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Starsailor – Way To Fall
Британський рок-гурт та їхній сингл 2001 року ілюструє те очевидне, у що нам не хотілося вірити усі п’ять сезонів. Ви точно згадаєте, з якого моменту ця пісня:
Що ж обере купка людей в червоних костюмах з назвами міст замість імен – життя чи золото – дивіться у другій частині п’ятого фінального сезону «Паперового будинку», що вже доступний на платформі Netflix.