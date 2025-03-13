Колишній голова Львівської обласної державної адміністрації, бізнесмен Микола Кміть планує побудувати у Трускавці новий готель на 200 номерів. Екс-посадовець разом із партнерами вже має два готелі у передгірській курортній зоні Львівщини – комплекс «Святий Шарбель» та санаторій «Мармуровий палац» у Моршині.

Як розповів Микола Кміть в ефірі «Business Breakfast із Володимиром Федоріним», для майбутнього готелю вже купили земельну ділянку в Трускавці, її площа становить близько 8 га.

За словами підприємця, це буде об’єкт «класу люкс із хорошою лікувально-бальнеологічною базою» на 200 номерів.

«Проєктування починаємо потроху», – розповів Микола Кміть та додав, що будівництво може забрати 2–3 роки.

Наразі поточними бізнесами Миколи Кмітя є сімейна ферма і виробництво сирів «Мукко», готель «Святий Шарбель» у Моршині, яким він володіє разом із Тарасом Кицмеєм із компанії SoftServe, гірськолижний курорт «Плай» на Сколівщині і санаторій «Мармуровий палац» у Морщині, які він купив разом із співвласниками SoftServe Тарасом Кицмеєм, Олегом Денисом і Ярославом Любінцем у вересні 2024 року.

Микола Кміть очолював Львівську обласну державну адміністрацію протягом 2008-2010 рр. Перед тим був президентом IDS Group, що контролювала виробництво «Моршинської», «Миргородської» і «Трускавецької» мінеральних вод.