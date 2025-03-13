Фінляндія виділить Україні новий пакет військової допомоги на суму близько 200 млн євро. За час повномасштабної війни це вже 28-й оборонний пакет Києву від Гельсінкі. Про це сказав міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен під час зустрічі зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим, пише пресслужба оборонного відомства 13 березня.

Пакет має бути схвалений урядом і президентом Фінляндії. Детальний вміст оборонного пакета не розкривають, однак він включає, зокрема, артилерійські боєприпаси, в яких нині існує велика потреба, заявив Хяккянен.

Під час зустрічі міністри оборони України та Фінляндії також підписали Меморандум про взаєморозуміння в галузі оборонного співробітництва між очолюваними ними відомствами. Сфери розширення співпраці включають питання оборонних матеріалів, обмін інформацією, науково-дослідну та інноваційну діяльність, виробництво боєприпасів та проєкти оборонної промисловості у Фінляндії та Україні, додали у міністерстві оборони Фінляндії.

Нагадаємо, вкінці січня Фінляндія оголосила про виділення 27-го пакета озброєння для України, вартість якого становить майже 200 млн євро.

Наприкінці лютого Фінляндія повідомила про виділення 660 млн євро на замовлення нового оборонного обладнання у фінських оборонних компаній для України. Загальний обсяг допомоги, яку Фінляндія надала Україні з початку повномасштабного російського вторгнення, становить 3,3 млрд євро.