Міністр оборони Фінляндії Антті Гяккінен запевнив, що країна є одним із найсильніших прихильників України

Фінляндія оголосила про виділення для України оборонного пакета допомоги на 25 млн євро. Про це у четвер, 5 грудня, повідомили у міністерстві оборони Фінляндії.

«Цього разу у пакеті є, наприклад, зимове спорядження для українських військових. Фінляндія є одним із найсильніших прихильників України, і ми не плануємо це змінювати», – сказав міністр оборони Фінляндії Антті Гяккінен.

Зазначається, що з безпекових причин Фінляндія не розголошує вміст пакета, спосіб та дату доставки. Міноборони Фінляндії наголосило, що при формуванні оборонного пакета допомоги враховували потреби України, а також фінансові можливості країни.

У міноборони Фінляндії також повідомили, що вже працюють над наступним пакетом оборонної допомоги для України.У оборонному відомстві також зазначили, що загалом країна вже передала Україні допомогу на загальну суму 2,3 млрд євро.

Нагадаємо, 13 вересня, міністерство оборони Фінляндії оголосило про новий пакет допомоги для України вартістю 118 млн євро.

Раніше 28 червня міністерство оборони Фінляндії повідомило про виділення 24-го пакета допомоги для України на 159 млн євро.

До слова, 2 грудня стало відомо, що у Фінляндії з виборів зняли кандидатуру політика Івана Дєвяткіна через відмову засудити напад Росії на Україну.