Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен анонсував передачу Україні нового пакета допомоги вартістю 200 млн євро

Міністерство оборони Фінляндії оголосило про виділеня нового пакета військової допомоги вартістю майже 200 млн євро. Про це у п’ятницю, 31 січня, повідомили у фінському оборонному відомстві.

Зазначається, що оборонний пакет допомоги формували з урахування потреб Збройних сил України та фінансовими можливостями Фінляндії. У повідомлення міноборони країни ствердується, що його вартсість склала 198 млн євро.

«Ми надаємо саме ту підтримку, яка допомагає Україні захищатися в гострій ситуації на фронті. Боротьба не має послаблюватися, а навпаки, зараз необхідно ще більше посилити спротив. Цього тижня я обговорював це з колегами зПівнічної Європи, і всі дотримуються такої самої позиції. Збройна допомога зберігає право незалежних держав на існування та захищає людські життя в Україні», – наголосив міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен.

Міноборони Фінляндії з міркувань безпеки не розголошує вміст пакета допомоги, коли саме та у який спосіб він буде доставлений до Україн. Однак, там повідомили що це вже 27-ма партія військової допомоги від Фінляндії. Загалом країна поставила Україні озброєння та інших засобів на 2,5 млрд євро.

«Від нас, європейців, залежить, як розвиватиметься безпека в Європі. Забезпечення незалежності та обороноздатності України зараз є найважливішим», – підсумував Антті Хякканен.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Фінлядія анонсувала передачу Україні оборонного пакета допомоги на 25 млн євро. До нього, зокерма, увійшло зимове спорядження для українських військових.