Житловий комплекс MHouse буде складатися з трьох семиповерхових будинків

На північній околиці Львова, на вул. Миколайчука, 17, будується новий житловий комплекс MHouse від компанії «Інтергал-Буд». Це малоповерхове житло у затишному районі міста, що складається з трьох будинків із мінімалістичною архітектурою та комерцією на перших поверхах.

ZAXID.NET детально розповідає, що пропонує покупцям новий проєкт БК «Інтергал-Буд» та які переваги житла в цьому комплексі.

Сімейний затишок і комфорт

Комплекс MHouse – це не лише про житло. Концепція кварталу базується на створенні унікального місця, що поєднує затишок сімейного дому з усіма зручностями і комфортом сучасного міста.

Семиповерховий комплекс на вул. Миколайчука, 17 розташований у північному мікрорайоні Львова, що в останні роки активно наповнюється зручною інфраструктурою. Поруч з ЖК MHouse є усе необхідне – садочок, школи, лікарні, магазини та кафе.

Комплекс складається з трьох будинків комфорт-класу із сучасними мінімалістичними фасадами та оригінальними дизайнерськими рішеннями. Віддаленість від центру міста забезпечує мешканцям комфортний відпочинок у тиші та єднанні з природою.

Комерційні приміщення на перших поверхах зможуть закрити базові потреби як дорослих, так і молодших мешканців. Тут розташують магазини, ресторани, кафе, розважальні зони тощо.

На перших поверхах ЖК розмістять комерційні приміщення

Зручність планування

MHouse будується з урахуванням потреб для сімейного життя. Тому ЖК пропонує покупцям різні типи планування квартир, які зможуть задовольнити потреби кожної сімʼї – від молодих пар до багатодітних родин.

ЖК MHouse розташований у затишному та озелененому районі Львова

Загалом у житловому комплексі розмістять 306 одно-, дво- та трикімнатних квартир із відкритими балконами і зеленими терасами на останніх поверхах. Помешкання спроєктовані таким чином, аби забезпечити мешканцям зручність і практичність у повсякденному житті.

Також під комплексом будується підземний паркінг на 152 автомісця із власним укриттям, окремими санвузлами та резервуарами із запасами води. Водночас для велосипедів передбачений окремий паркінг.

Екологічні матеріали та ексклюзивний дизайн

Будинки ЖК MHouse зводять за монолітно-каркасною технологією, що гарантує міцність та надійність конструкції впродовж багатьох років, а також стійкість до зовнішніх впливів. Завдяки використанню високоякісних та екологічних матеріалів, сучасних технологій та суворому контролю якості, забудовник гарантує мешканцям безпеку у кожному аспекті будівництва. Серед них – резервне живлення для ліфтів і місць загального користування на випадок знеструмлень.

Лаконічні фасади ЖК виконані з екологічних та якісних матеріалів

Інклюзивність будівель сьогодні – не лише про вимоги державних стандартів, а норма для кожного якісного і комфортного житла, розрахованого на проживання сімей. Завдяки сучасним рішенням всі входи до будинків обладнані зручними пандусами та заїздами, а в кожному підʼїзді облаштоване спеціальне приміщення для зберігання візків.

У «Інтергал-Буд» також подбали про презентабельний вигляд вестибюлів як спільного простору для всіх мешканців, а також просторих холів, дизайн яких буде актуальним на роки.

Закритий двір і зони відпочинку

Двори комплексу будуть закритими для вʼїзду автомобілів, що робить їх безпечними для прогулянок із дітьми та різноманітних видів відпочинку. Зокрема, у дворах облаштують кілька дитячих та спортивних майданчиків, а також відпочинкові зони.

Внутрішні двори ЖК будуть вільними від автомобілів і слугуватимуть багатофункційними відпочинковими зонами

Неподалік ЖК є одразу кілька міських парків і скверів, тож комплекс проєктували таким чином, аби зберегти його озеленену локацію, а також створити нові зони для екологічного відпочинку біля дому.

Завершення будівництва першого будинку ЖК MHouse запланована на третій квартал 2025 року. Будинки №2 та 3 планують здати в четвертому кварталі 2025 року. Дізнатися більше про новий комплекс від надійного забудовника «Інтергал-Буд» можна на сайті проєкту.