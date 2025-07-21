Перш ніж обирати будь-який матеріал, варто пам’ятати, що фартух знаходиться в «гарячій точці» кухні, де найбільше пару, води та бризок розпеченої олії

Кухонний фартух не лише виконує декоративну функцію, а й захищає стіну від вологи, жиру та високих температур. Щоб обраний варіант служив довго, важливо правильно підібрати матеріал та врахувати деякі нюанси. «Сусідка» розповідає, як обрати якісний та довговічний фартух.

Який матеріал варто обрати?

Перш ніж обирати будь-який матеріал, варто пам’ятати, що фартух розташований у «гарячій точці» кухні, де найбільше пару, води та бризок розпеченої олії. Тому матеріал повинен бути дуже витривалим, а також легко митися та бути стійким до подряпин.

Керамічна плитка та керамограніт. Ці матеріали міцні, стійкі до вологи та температури, а вибір дизайнів просто безмежний. Краще звертати увагу на великоформатну плитку, адже чим менше швів, тим менше місць для скупчення бруду. Камінь (натуральний або кварцовий агломерат). Мармур, граніт чи кварц ніколи не вийдуть з моди, а кожен зріз такого каменю буде унікальним. Подібні матеріали служитимуть довше, ніж будь-які інші. Скло (скіналі). Загартоване скло легко миється та витримує нагрівання, але краще обирати однотонне скло або панель з нейтральним ледь помітним візерунком. Метал. Нержавіюча сталь – чудове рішення для сучасних інтер’єрів у стилі хай-тек або лофт. вона гігієнічна та термостійка, але має один недолік: на ній видно кожен відбиток пальця чи краплі води.

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На що ще потрібно звернути увагу?

Окрім матеріалу, варто враховувати колір та фактору майбутнього фартуху. Яскравий та акцентний фартух може стати справжньою зіркою вашої кухні, але не факт, що його колір вам не набридне через декілька років. Важливо думати про фартух, як про класичний одяг, який можна доповнити яскравими акцентами. Отже, фартух повинен бути ідеальною базою, яку можна доповнювати та змінювати за допомогою різних аксесуарів.

Щодо фактури, тут теж є свої нюанси. Глянцеві поверхні чудово відбивають світло, візуально розширюючи невелику кухню, але на ній буде видно будь-які розводи. А матові та текстуровані варіанти, навпаки, приховують дрібні забруднення та відблиски, створюючи відчуття глибини та затишку.