Оформляючи інтер’єр бежевим кольором, слід ретельно підбирати колірні комбінації, залежно від настрою, який ви хочете створити

Бежевий – універсальний нейтральний колір, який майже ніколи не виходить з моди. Він забезпечує теплу та позачасову основу для багатьох кімнат, від віталень до спалень. Оформлюючи інтер’єр бежевим кольором, слід ретельно підбирати колірні комбінації, залежно від настрою, який ви хочете створити. Homesand Gardens розповідає про 6 кольорових поєднань з бежевим, які обирають дизайнери.

Які кольори пасують до бежевого?

Синій

Оскільки бежевий – нейтральний колір, він добре поєднується з більшістю інших кольорів. Коли справа доходить до декорування з використанням синього, холоднішого кольору, бежевий додає м’якості та балансу. Хоча приглушений відтінок пудрово-блакитного в поєднанні з бежевим виглядає заспокійливо та м’яко, ви також можете обрати насиченіші відтінки, такі як кобальтово-синій, для більш сміливого образу.

Нове уявлення про міський простір Львова – продуманий, відкритий, живий. LEV Development не просто будує – компанія створює простір, що надихає, підтримує і гармонійно вписується в ритм життя. Покращуючи рівень життя наших клієнтів, LEV Development підіймає рівень життя в Україні.

Дерев'яні відтінки

Хоча бежевий колір чудово пасує до сміливіших кольорів, він однаково добре поєднується з іншими нейтральними кольорами для створення монохроматичної колірної гами. Бежевий у поєднанні з натуральними матеріалами, наприклад, ротангом і деревом, виглядає цілісно і довершено.

Світло-сірий

Якщо ви хочете декорувати кімнату в нейтральних тонах, ви можете додати світло-сірий колір до вашого простору, щоб отримати більш стриману колірну гаму. Проте, обираючи повністю нейтральну схему, важливо додати цікавості за допомогою текстур.

Чорний

Дизайнери також рекомендують використовувати чорний колір у поєднанні з бежевим, щоб додати контрасту та глибини. Це позачасове, стильне та безпрограшне поєднання має відтінок стриманої елегантності. Його можна використовувати як у повсякденному, так і в офіційному середовищі, а також у будь-якому архітектурному жанрі, що робить його надійним поєднанням.

Білий

Це поєднання створює свіжий та чистий контраст – бежевий додає ніжного тепла та глибини, тоді як білий додає у палітру яскравість та м’якість. Разом вони виглядають бездоганно елегантними, роблячи будь-який простір легким, але водночас приземленим.

Приглушені фіолетові та рожеві кольори

Якщо ви хочете додати більше кольору до своєї бежевої кімнати, теплі тони, такі як фіолетовий чи рожевий, стануть стильним вибором. Приглушені варіації цих двох відтінків виглядатимуть вишукано та заспокійливо, гармоніюючи з бежевим, а не конкуруючи з ним.