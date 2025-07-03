Комплекс LeMeandre обіцяють відкрити до кінця року

Кум колишнього голови Львівської ОДА Василя Горбаля, київський забудовник із неоднозначною репутацією Сергій Левада планує відкрити в Буковелі готельний комплекс на 200 номерів. Землю, на який триває будівництво, раніше за сумнівною схемою забрали в місцевого лісгоспу.

На двох земельних ділянках на вул. Карпатській на ділянці Вишні села Поляниця (курорт «Буковель») загальною площею 0,95 га мають побудувати два об’єкти – восьмиповерховий комплекс апартаментів на 173 номери та готель на 32 номери з паркінгом до 200 паркувальних місць. Ініціатором є київська компанія «Євробудівництво», йдеться в оцінці впливу на довкілля.

Попит на компактні, камерні формати зростає. Тому в багатьох містах з'являються проєкти для тих, хто шукає більше приватності. Один із прикладів – клубний будинок Harry від РІЕЛ із невеликою кількістю квартир, тихою локацією та приватним садом. Такі об'єкти мають багато прихильників та високий інвестиційний потенціал – особливо серед молодих професіоналів і людей, що працюють дистанційно.

Як зазначено в описі проєкту, його здійснення, зокрема, забезпечить «робочими місцями місцеве працездатне населення», покращить «економічну ситуацію регіону сплатою податків», підвищить «якісний рівень дозвілля населення» тощо.

На супутниковій мапі видно, що будівництво комплексу готелів вже триває, він матиме назву LeMeandre. Керуючою компанією проєкту є зареєстрована в Поляниці Fomich Hotels Group, вона, зокрема, займається продажем майбутніх апартаментів – від 2,6 тис. доларів за м2. Ввести в експлуатацію комплекс обіцяють вже цьогоріч.

ТОВ «Євробудівництво» зареєстроване в Києві 2003 року, його власниками є Сергій Левада (90%) та Ігор Табачук (10%).

Сергій Левада – київський забудовник, колишній депутат Київради від партії УДАР, був радником голови столиці Віталія Кличка та радником ексглави КМДА Олександра Попова. ЗМІ раніше писали, що компанії Левади зажили скандальної слави через невиконання зобов’язань перед інвесторами ЖК «Срібний бриз» у Києві, яким довелося майже десять років чекати на свої квартири.

Також медіа називають Сергія Леваду кумом і бізнесовим партнером голови Львівської обласної держадміністрації (2010 р.) Василя Горбаля. До грудня 2012 року вони були співвласниками ТОВ «УІІК». Також, згідно з даними ресурсу «Посіпаки», Сергій Левада був помічником Василя Горбаля, коли той був народним депутатом IV–VI скликань.

Інший засновник «Євробудівництва» Ігор Табачук є партнером Сергія Левади у кількох будівельних компаніях та кооперативах, згідно з даними платформи YouControl.

Одна з двох земельних ділянок, на яких зводять готельний комплекс, раніше була арештована у справі про шахрайство і зловживання владою. Правоохоронці підозрювали, що посадовці Надвірнянського відділу Держгеокадастру незаконно вилучили цю землю (0,49 га) із лісового фонду Ворохтянського лісгоспу на користь київської компанії «Літій Інком Інвест». Остання згодом передала її в користування з правом забудови двом фірмам з Києва – ТОВ «Євробудівництво» та ТОВ «МБС-Укрінвест». Остання входить до орбіти київських забудовників та колишніх депутатів Миколи Негрича та Михайла Голиця. Згодом арешт із землі було знято.

Містобудівні умови на об’єкт у Буковелі 2018 року отримало «МБС-Укрінвест».

Другою ділянкою (0,45 га) під майбутнім готельним комплексом, згідно з даними кадастру, володіє безпосередньо Сергій Левада.

Керуюча компанія Fomich Hotels Group належить іванофранківцю Едуардові Кодзаєву, колишньому помічникові народного депутата від нині забороненої Партії регіонів Ельбруса Тадєєва. 2010 року він балотувався до Івано-Франківської міської ради від цієї партії. Як писав сайт антикорупційних розслідувань «Наші гроші», фірму Едуарда Кодзаєва – українсько-македонське ТОВ «Авалон» –підозрювали у привласненні 96 млн «кіотських грошей» на утепленні шкіл в Україні. Згодом він визнав провину у службовій недбалості у цій справі та отримав 1 рік умовного ув’язнення, однак одразу потрапив під амністію, писав сайт «Перший Запорізький». Згодом Кодзаєв виїхав у Домініканську Республіку.

Нині колишній засуджений очолює «Асоціацію готельєрів та власників садиб Яремчанщини».