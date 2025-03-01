Грузинське курча табака в духовці. Рецепт дня0
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Курча табака – це смачна і ароматна страва грузинської кухні, яка завоювала популярність завдяки своїй простоті і неперевершеному смаку. Курка стає неймовірно м’якою і соковитою, а спеції надають їй неповторного аромату.
Інгредієнти:
- курча – 1 шт.;
- сіль за смаком;
- часник – 1 зубчик;
- рослинна олія – 1 ст. л.;
- приправа для курки за смаком.
Спосіб приготування:
Готуємо курча. Грудку тушки розрізаємо вздовж, потім розкриваємо і перевертаємо зрізом на обробну дошку, пише Oboz.ua.
Накриваємо курча харчовою плівкою (або пакетом) і відбиваємо молотком для м'яса. Це необхідно для того, щоб розбити кістки і хрящі, роблячи тушку більш пласкою.
Робимо надрізи під грудкою, щоб заховати крильця. Присипаємо сіллю з обох боків.
На курчаті робимо надрізи і кладемо в них тонко нарізаний часник. Також можна зробити дрібні надрізи по всій тушці, щоб м'ясо просочилося спеціями.
Змащуємо рослинною олією і посипаємо приправами з усіх боків. Кладемо курча в рукав для випікання, зав'язуємо його і даємо постояти 2 години.
Розігріваємо духовку до 200°С і встановлюємо деко з курчам на нижній рівень. Запікаємо 50 хвилин.
Виймаємо деко, розрізаємо рукав, розкриваємо курча і випікаємо ще 10-15 хвилин, щоб з'явилася хрустка скоринка.