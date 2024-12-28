З наближенням Нового року ми всі прагнемо приготувати смачні та оригінальні страви для святкового столу. Однією з таких страв може стати курка в рукаві – смачна, ніжна та ароматна. Цей простий, але вишуканий рецепт дозволить вам порадувати гостей і домогтися бездоганного смаку без зайвих зусиль. Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився чудовим рецептом курки в рукаві, який стане справжньою зіркою вашого новорічного вечора.

Інгредієнти

Для маринаду:

вода – 4 чашки;

соєвий соус – ⅓ чашки;

сіль – 6 ч. л;

цукор – 3 ч. л;

аніс – 2 зірочки;

гвоздика – 3 зірочки;

лавровий лист – 3 шт.;

спрайт або ананасовий сік – 1 чашка;

курка ціла – 1 шт.;

Суміш спецій:

олія – ¼ чашки;

паприка – 0,5 ч. л;

суха цибуля – 0,5 ч. л;

сухий часник – 0,5 ч. л;

суміш спецій – 0,5 ч. л.

Глазур:

мед – 2 ч. л;

соєвий соус – 1 ч. л;

суміш спеції – 1 ч. л.

Для тих, у кого алергія на мед, можете замінити його на таку ж кількість коричневого цукру.

Спосіб приготування:

Змішуємо інгредієнти для маринаду. Маринуємо курку і залишаємо її на 2-3 години. Просушуємо рушничками.

Змішуємо спеції для суміші. Натираємо курку спеціями. Перекладаємо в рукав та запікаємо до золотистого кольору при температурі 160° 50 хвилин.

Розкриваємо рукав по шву та змащуємо глазурʼю. Відправляємо в духовку допікатися при температурі 220° на 10 хвилин.