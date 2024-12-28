Запечена курка в глазурі до новорічного столу. Рецепт дня0
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З наближенням Нового року ми всі прагнемо приготувати смачні та оригінальні страви для святкового столу. Однією з таких страв може стати курка в рукаві – смачна, ніжна та ароматна. Цей простий, але вишуканий рецепт дозволить вам порадувати гостей і домогтися бездоганного смаку без зайвих зусиль. Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився чудовим рецептом курки в рукаві, який стане справжньою зіркою вашого новорічного вечора.
Інгредієнти
Для маринаду:
- вода – 4 чашки;
- соєвий соус – ⅓ чашки;
- сіль – 6 ч. л;
- цукор – 3 ч. л;
- аніс – 2 зірочки;
- гвоздика – 3 зірочки;
- лавровий лист – 3 шт.;
- спрайт або ананасовий сік – 1 чашка;
- курка ціла – 1 шт.;
Суміш спецій:
- олія – ¼ чашки;
- паприка – 0,5 ч. л;
- суха цибуля – 0,5 ч. л;
- сухий часник – 0,5 ч. л;
- суміш спецій – 0,5 ч. л.
Глазур:
- мед – 2 ч. л;
- соєвий соус – 1 ч. л;
- суміш спеції – 1 ч. л.
Для тих, у кого алергія на мед, можете замінити його на таку ж кількість коричневого цукру.
Спосіб приготування:
Змішуємо інгредієнти для маринаду. Маринуємо курку і залишаємо її на 2-3 години. Просушуємо рушничками.
Змішуємо спеції для суміші. Натираємо курку спеціями. Перекладаємо в рукав та запікаємо до золотистого кольору при температурі 160° 50 хвилин.
Розкриваємо рукав по шву та змащуємо глазурʼю. Відправляємо в духовку допікатися при температурі 220° на 10 хвилин.