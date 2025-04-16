Окрім політики США, на долар впливають плани українців на святкування

На фоні рекордного подорожчання євро незвично низький курс долара може лякати, особливо тих українців, хто тримає заощадження в цій валюті. Чи справді варто переживати і яким буде курс долара після Великодня, пишуть «Факти ICTV».

Не лише політика: що тисне на долар

Основна причина послаблення долара полягає в непередбачуваній політиці американського президента Дональда Трампа. Експерти вважають, що в довгостроковій перспективі долар продовжить втрачати в ціні, а євро зростатиме. Проте це станеться не миттєво і ще не зараз.

Окрім політики, на курс долара впливають й інші чинники. Передусім, чинник свята. Курс долара зазвичай послаблюється на передодні важливих для українців свят, одним з яких є Великдень.

Це пов’язано з тим, що частина українців продає дещо з доларових заощаджень, щоб мати готівку на святкові витрати. Це збільшує пропозицію валюти на готівковому ринку. Коли пропозиція домінує над попитом, зростання курсових показників майже виключене, говорить директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус банку Тарас Лєсовий.

Навпаки, ми можемо спостерігати тимчасову зворотну тенденцію, коли готівковий курс на святковий період може дещо знизитися.

Ще один фактор, що впливає на курс долара, це сезон активності експортерів, які вийшли на міжбанк і розпродують надлишок валюти (хоча їхня активність вже добігає кінця).

Що буде з доларом після Великодня

У перший тиждень після Великодня не варто очікувати змін в ціні долара, вважає Тарас Лєсовий. Період 21-27 квітня для українців все ще буде святковим.

Проте вже після завершення наступного тижня курс долара може дещо зрости і повернутися до показників березня.