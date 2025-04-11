14 квітня курс євро сягне рекордного рівня

Курс євро зросте на понад гривню, та оновить історичний максимум. Про це йдеться у статистиці на сайті Національного банку України.

На 14 квітня 2025 року НБУ встановив курс євро на рівні 46,9153 грн, що є рекордним максимумом. Курс євро піднявся на 1,0738 грн за одну добу.

Зазначимо, останній історичний максимум вартості євро зафіксували у 20 вересня 2024 року – тоді він становив 46,2393 грн. Станом на п’ятницю, 11 квітня, курс євро становить 45,8415 грн за 1 євро.

Графік курсу євро протягом 12 місяців

Водночас НБУ знизив курс долара до гривні – станом на 14 квітня банк встановив долар на рівні 41,3879 грн. Це на 1,52 копійки менше за попередній день. Станом на 11 квітня курс долара – 41,4031 грн.