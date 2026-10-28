Переможець торгів, окрім ціни за квартиру, має сплатити заборгованість за компослуги

У середу, 28 жовтня, Фонд держмайна із третьої спроби продав арештовану квартиру підсанкційного російського пропагандиста дизайнера Артемія Лєбєдєва. Стартова ціна становила 7,07 млн грн, під час аукціону вона зросла до 8,01 млн грн, повідомляє ФДМУ.

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Це вже третя спроба ФДМУ продати помешкання площею 193 м², що раніше належало російському пропагандисту. На перших торгах перемогло ТОВ «Діта Комодітіз» бізнесмена з Сумщини Сергія Небилиці, що запропонувало за помешкання 8,37 млн грн. Проте фірма відмовилась оплачувати лот і її дискваліфікували.

На другі торги квартиру Артемія Лєбєдєва виставили за стартовою ціною понад 14 млн грн, проте аукціон не відбувся через відсутність учасників.

На третіх торгах, за даними Prozorro.Продажі перемогло ТОВ «Медіастеп», що в рівних частках належить все тому ж Сергію Небилиці та Дмитрові Шкляру. За даними аналітичної системи YouControl, фірма зареєстрована в Києві 13 років тому. Як писав ZAXID.NET раніше ТОВ «Медіастеп» придбало на аукціоні приміщення «Укрпошти» в Яремчі. Тоді співвласниками фірми були Сергій Небилиця та Володимир Сапронов.

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Що відомо про квартиру Лєбєдєва

Квартира площею 193,2 м² розташована на двох рівнях шостого поверху шестиповерхового будинку в історичному центрі Києва, на вул. Саксаганського. Помешкання має три кімнати, кабінети, кухню, два санвузли, три балкони та господарські приміщення. Актив стягнуто в дохід держави за рішенням Вищого антикорупційного суду в межах застосування санкцій.

Переможець аукціону протягом 25 робочих днів із дня формування протоколу має сплатити вартість активу та до укладення договору купівлі-продажу погасити заборгованість за комунальні послуги. Після виконання цих вимог між сторонами укладається договір купівлі-продажу і оформлюється передача активу актом приймання-передачі.

Кошти від реалізації санкційного майна спрямовуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії та працюють на відновлення України.

Додамо, що 1 липня Фонд держмайна продав з аукціону конфісковану квартиру Артємія Лєбєдєва на вул. Ярославів Вал. Її за 13,5 млн грн придбав виробник дронів «Генерал Черешня».

Нагадаємо, два помешкання в Артємія Лєбєдєва конфіскували в 2023 році за рішенням суду. А в січні 2022 року російський дизайнер потрапив під санкції РНБО за підтримку російської пропаганди проти України та розповсюдження фейків із 2014 року.