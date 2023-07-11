Артємій Лєбєдєв перебуває під санкціями РНБО з січня 2022 року

Вищий антикорупційний суд конфіскував у російського дизайнера та пропагандиста Артємія Лєбєдєва, який перебуває під санкціями, дві квартири у центрі Києва. ВАКС задовольнив позов міністерства юстиції минулого тижня, повідомила у понеділок, 10 липня, директорка Департаменту санкційної політики Мінʼюсту Інна Богатих.

Йдеться про дві квартири, розташовані в історичному центрі Києва – помешкання на 138 м² на вул. Ярославів Вал та квартира на вул. Саксаганського площею 193 м². Першу квартиру російський пропагандист записав на себе, а другу – на свого приятеля-програміста за кілька місяців до повномасштабного вторгнення Росії до України. Вартість квартир не уточнюється.

Артємій Лєбєдєв має право подати апеляційну скаргу. В разі її неподання, конфіскацію ухвалять після остаточного рішення апеляційної палати ВАКС.

Зазначимо, Артємій Лєбєдєв з січня 2022 року фігурує у санкційних списках РНБО України. Санкції проти нього запровадили за підтримку російської пропаганди проти України та розповсюдження фейків з 2014 року.

Санкції, запроваджені проти Лєбєдєва Володимиром Зеленським, триватимуть п'ять років та передбачають блокування активів російського дизайнера. Крім того, санкційні обмеження передбачають блокування активів пропагандиста та не дозволяють йому вивести капітал за межі України.

Зазначимо, 11 липня ВАКС також націоналізував активи низки російських олігархів на суму понад 24 млрд грн. Йдеться про ТРЦ, підприємства та нерухомість росіян Євгєнія Гінера, братів Роттенбергів та Олєга Деріпаскі.