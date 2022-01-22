Артемій Лебедєв має бізнес і квартиру в Києві. Він радів, коли Росія захопила український Крим

Президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції Ради національної безпеки й оборони України (РНБО) проти популярного в Україні російського дизайнера, українофоба Артемія Лебедєва. Попри його неоднозначні заяви щодо ситуації в Україні, його студія продовжує працювати в Києві, хоча й виконує замовлення, здебільшого, для російських клієнтів.

Раніше Лебедєв називав Україну «регіоном Росії».

Згідно з указом Зеленського, санкції проти Лєбєдєва введено на п’ять років. Вони передбачають:

блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій).

Сам Лебедєв після введення проти нього санкцій заявив, звертаючись до Зеленського: «Зая, тепер я можу спати спокійно».

Артемій Лебедєв і його антиукраїнська діяльність: що відомо

46-річний росіянин Артемій Лебедєв – не лише дизайнер, але й популярний блогер. З його слів, 10% читачів його блогу – з України.

У 2017 році Лебедєв отримав п’ятирічну заборону на в’їзд в Україну після того, як незаконно відвідав окуповану Росією територію Донбасу і Криму. Дизайнер двічі намагався оскаржити заборону, але йому відмовляли, пояснюючи рішення його антиукраїнською позицією та підтримкою ідеології «русского мира».

На своїх сторінках у соцмережах він критикував Революцію гідності в Україні, підтримував російську окупацію Криму. Сайт MC.today наводить найпровокативніші антиукраїнські заяви Артемія Лебедєва:

«Щоразу, коли українці повідомляють, що вони ближчі до Європи, ніж росіяни, я відкриваю папку, в якій лежать сто прикладів, які доводять, що жодних українців не існує (мова – не береться до уваги). Один із таких прикладів – це глухі металеві коричневі чи сірі двері у гарних дореволюційних під'їздах. Як будуть скляні двері – тоді й потремо за Європу».

«Не зайняті рекламою поверхні рекламують щось із набору офіційної пропаганди. Наприклад, “Небесну сотню”. На честь “Небесної сотні” навіть назвали вулицю у центрі. До речі, якщо спитати знайомого українця, коли з'явиться вулиця “Небесного півкарбованця” (на честь одеської трагедії), він ображається. Хоча, начебто, яка різниця? Двоїстість ситуації очевидна всім, але мало хто готовий серйозно це обговорювати».

«У Росії все просто – регіони в середині країни називаються областями, а регіони по краях називаються краями (а один регіон прямо так і називається – Україна)».

«Коли раптом [російська] влада примудряється щось зробити бездоганно (Олімпіаду, забирання Криму), я не бачу причин не віддати належне – це ідеальні управлінські операції».

Що відомо про діяльність Артемія Лебедєва в Україні

У Києві досі працює одна із студій Лебедєва. Він заснував її у 1995 році паралельно з московською. З останніх робіт на сайті студії – виключно соціальні проекти, які Лебедєву ніхто не замовляв та які він зробив за власною ініціативою.

Серед них – логотип «Укрпошти», айдентика Національної опери України, айдентика міжнародного кінофестивалю «Молодість», логотип київського Ботсаду та інші роботи (повний список – на сайті його студії). В Національній Опері раніше заявляли, що і справді не замовляли айдентику в студії Лебедєва. Водночас ця студія розробила туристичний логотип Ізмаїла Одеської області, який став офіційним. Загалом тоді на конкурс подалися 36 претендентів.

За словами співрозмовника MC Today, знайомого із ситуацією, київський офіс зараз виконує низку завдань для москвичів та працює з російськими клієнтами.

У Києві Лебедєв також має квартиру.