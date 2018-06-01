Квитки на поїзди в Україні подорожчали на 6%

Коефіцієнт 1,07 до базової ставки тарифу набрав чинності з 1 червня

Залізничні квитки на поїзди «Укрзалізниці» подорожчали з 1 червня на 6% у зв'язку з настанням літнього сезону.

Як пише профільне видання ЦТС, ця зміна не є нововведенням, протягом року компанія регулярно підвищує або знижує ціну проїзду відповідно до різних календарних періодів.

Коефіцієнт 1,07 до базової ставки тарифу, який набрав чинності з червня, буде діяти до кінця серпня, після чого у вересні буде застосовуватися коефіцієнт 1,02 - тобто відбудеться зниження на 5%.

Наприкінці травня діяв коефіцієнт 1,01, тобто на 1% вище за базову ставку проїзду, тому 1,07 - це підвищення на 6% у порівнянні з попереднім періодом.

Зазначимо, що з 30 травня квитки на потяги в Україні здорожчали на 12%. У цьому випадку мова йде не про планову корекцію ціни у зв'язку з календарним періодом, а про підвищення базової ставки тарифу. Наступне підвищення на такий же рівень (на 12%) відбудеться 1 жовтня.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні «Укрзалізниця» попередила про можливі збої в роботі системи онлайн-продажу квитків.