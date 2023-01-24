Ультрафіолетове опромінення може мати накопичувальний ефект

Американські дослідники із Каліфорнійського університету в Сан-Дієго і з університету Пітсбурга застерігають про імовірний негативний вплив на шкіру людини ламп для осушування гель-лаку. Досліди, що проводили на людських і мишачих клітинах, показують, що ультрафіолетові промені таких ламп можуть пошкоджувати ДНК та збільшувати ризик раку, пише Nauka.ua з посиланням на журнал Nature Communications.

Більшість ламп, що використовують для осушування гель-лаку, випромінюють ультрафіолетові А промені – такі, як і в солярії. Вони не спричиняють мутації ДНК безпосередньо, але призводять до накопичення в клітинах канцерогенів – тобто таке опромінювання може мати накопичувальний ефект.

Впливу ультрафіолету з лампи для манікюру піддавали три типи клітин шкіри: фібробласти мишей, фібробласти і кератиноцити людини. Їх опромінювали від одного до трьох разів з тривалістю опромінення від кількох секунд до 20 хвилин. Через 48 годин оцінювали виживаність клітин і кількість мутацій у них.

Вчені помітили дозозалежний негативний вплив ультрафіолетової радіації на всі типи клітин. Що більшою була тривалість опромінення, то меншою була виживаність клітин: із клітин, що опромінили один раз протягом 20 хвилин, через дві доби померли 20-30%. А три такі опромінення протягом трьох днів призводили до 65-70% смертності.

Клітини, що залишилися після радіації, мали велику кількість мутацій, зокрема пов'язаних із розвитком раку шкіри. Імовірно, за це відповідало збільшення у 5-20 разів у клітинах кількості сполуки, що здатна пошкоджувати ДНК.

Дослідження показало, що осушувальні лампи для гель-лаків мають цитотоксичну, генотоксичну та мутагенну дію.

Досліди проводили на незахищених клітинах, а не на людських руках, а тривалість опромінення була більшою, ніж під час манікюру. Це означає, що ризики не обов'язково є такими ж у реальному житті. Але висновок, що лампи можуть мати такий же негативний вплив на шкіру, як солярії, спонукатиме до детальнішого вивчення питання у майбутньому. Імовірно, мине щонайменше десятиліття, перш ніж такі дослідження будуть завершені, але вчені вже попередили про імовірні ризики.