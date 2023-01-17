Чекапи в Лікарні ЕКСПЕРТ – чому їх варто робити кожному

Медичний огляд проходить кожен з нас, починаючи з раннього дитинства. Проте часто ми робимо ці обстеження планово або ж для довідки в школу, інститут, на роботу тощо. Самі ж огляди частіше за все проходять у формі діалогу з лікарем з традиційним питанням: «Скарги є?».

І от саме цим відрізняється медогляд «для папірця» від медичного чекапу, адже головна задача скринінгових обстежень організму – виявити зміни на ранніх стадіях, тоді, коли ніяких скарг ще немає, проте є можливість відкоригувати ситуацію з мінімальним втручанням і не допустити розвиток подальших ускладнень. Їх роблять не для документа, а для збереження власного здоров’я.

Про медичні чекапи та необхідність їх проведення на регулярній основі розповів директор мережі медичних закладів ЕКСПЕРТ Олексій Володимирович Огурцов.

Олексій Огурцов – директор мережі медичних закладів ЕКСПЕРТ

Що таке чекап

Чекап (check-up) – це щось схоже на звичний для нас медогляд, проте не «для галочки» та з використанням висококласної інструментальної та лабораторної діагностики.

Чекапи, або комплексні обстеження, дозволяють виключити або виявити патологію на ранній стадії, при якій лікування є максимально ефективним, а його вартість в рази, а іноді у десятки разів є нижчою, ніж коли патологію виявляють при появі симптомів.

Чому важливо проходити чекап організму

Ми звикли звертатися до лікаря, коли щось болить, проте не завжди розуміємо, що патологічні зміни з’являються в організмі задовго до перших клінічних проявів. Абсолютну більшість цих патологій можна виявити на безсимптомній стадії, проте ми не звикли їх виявляти планово, а випадки ранньої діагностики досі вважаємо везінням.



Це і призводить до ускладнень для здоров’я, а також до масштабних витрат, яких можна було уникнути. Часто уже перший день в лікарні обходиться в більшу суму, ніж вартість найдорожчого комплексного обстеження.

Чекап організму можна порівняти з технічним оглядом автомобіля. Кожен автовласник чітко знає, коли машину потрібно здавати на ТО, бо розуміє, що на це потрібно виділяти час та кошти. В кінцевому результаті він заощаджує, адже регулярне ТО збільшує термін експлуатації транспортного засобу і запобігає раптовим поломкам і як наслідок – дороговартісному ремонту.

Зі здоров’ям все так само. Проте відсоток людей, які з власної ініціативи проходять обстеження організму, поки що значно менший, ніж частка власників авто, які роблять ТО. Сподіваємось, нам вдасться вплинути на свідомість наших пацієнтів та переконати їх змістити фокус на власне здоров’я, зазначає Олексій Огурцов.

Наскільки практика проведення чекапів в Україні відрізняється від світової

Чекапи в Європі та США є більш поширеним явищем, ніж в Україні, що пояснюється суттєво більшою часткою пацієнтів, які мають поліси медичного страхування. У страхових компаніях давно зрозуміли, що профілактика є значно дешевшою за лікування, а тому поліси включають обов'язкові скринінгові обстеження. Ба більше – у разі, якщо застрахована особа проігнорує плановий чекап, вартість полісу для неї може суттєво зрости, адже таким чином зростають ризики значних виплат для страхової компанії. Практика, до якої ми лише починаємо йти, давно зарекомендувала себе у цивілізованому світі і показала результати.

Ефективність проведення таких щорічних скринінгів доведена світовою практикою та зниженням невтішних статистичних показників щодо найбільш розповсюджених онкологічних захворюваннях, а тому їх проведення рекомендує насамперед Всесвітня організація охорони здоров’я. Зокрема, в гінекології завдяки сучасній кольпоскопії та цитологічному дослідженню мазків лікарі в змозі виявити та лікувати передракові захворювання шийки матки на ранній стадії, тобто до того, як вони перетворяться на рак.

А щорічне проведення УЗД молочних залоз – єдиний спосіб профілактики та вчасної діагностики раку молочної залози – онкологічного захворювання №1 серед жінок.

Які чекапи бувають і як обрати потрібний

Чекапи можна умовно поділити на 2 категорії:

загальні – спрямовані на виявлення змін у стані здоров'я на ранніх етапах в цілому, без прив'язки до певних скарг ми спадковості;

спеціалізовані – більш поглиблені обстеження певних органів та систем, які робляться у випадку, коли пацієнт потребує регулярного контролю або ж є у групі ризику, наприклад, через спадковий фактор.

На вибір чекапу насамперед впливають вік та стать пацієнта, а також – індивідуальні особливості організму.

Як часто потрібно проходити чекап

Загальні комплексні чекапи потрібно проходити один раз на рік. Своєю чергою спеціалізовані чекапи (кардіологічний, урологічний, ендокринологічний, гінекологічний) потрібно проходити тим пацієнтам, які є у групах ризику і потребують регулярного контролю показників здоров’я. Як правило, їх потрібно проходити 2 – 3 рази на рік.

У чому перевага комплексних обстежень організму (чекапів) в Лікарні ЕКСПЕРТ

Програми профілактичних оглядів від Лікарні ЕКСПЕРТ розроблені на основі затверджених та схвалених ВООЗ протоколів з використанням найсучасніших методів та стандартів проведення досліджень. За кожним включеним в пакет показником – думка фахового спеціаліста, а частіше – кількох фахівців, які чітко можуть обґрунтувати, чому пацієнтам певної вікової групи потрібно робити той чи інший вид обстежень.

У наших програмах обстежень немає «води» і накручування цін за рахунок нерепрезентативних досліджень та аналізів. Ну і, мабуть, головною перевагою чекапів в «ЕКСПЕРТІ» є їхня вартість, а точніше – співвідношення «ціна-наповнення».

Записатись на комплексний чекап організму в Лікарні ЕКСПЕРТ можна за номерами: +38 097 22 33 911 або ж +38 073 22 33 911.

Програми комплексних чекапів організму від Лікарні ЕКСПЕРТ можна переглянути на офіційному сайті.

Чекап організму у Львові можна пройти за адресами:

м. Львів, вул. Кульпарківська, 64А,

м. Львів, вул. Шолом-Алейхема,11.