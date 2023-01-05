Новий штам ковіду виявили уже у 29 країнах світу

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили про ризик виникнення ще однієї хвилі пандемії через новий штам Covid-19 – Omicron XBB.1.5. Його виявили вже у 29 країнах світу. Він став домінуючим штамом у США всього за кілька тижнів і саме він може призвести до нової хвилі пандемії, повідомляє Politico з посиланням на представницю ВООЗ Марію Ван Керкхове.

«Ми стурбовані його перевагою у зростанні, зокрема в деяких країнах Європи і північно-східній частині США, де XBB.1.5 швидко змінив інші циркулюючі варіанти», – повідомила Марія Ван Керкхове.

За словами представниці ВООЗ, новий варіант виявили вже у 29 країнах та він може циркулювати в набагато більшій кількості країн. Зараз фахівці ВООЗ працюють над аналізом важкості перебігу нового штаму. Його мають опублікувати найближчими днями.

Утім, спеціалісти ВООЗ не впевнені, що серед людей, які мають імунітет в результаті вакцинації або після перенесеної коронавірусної хвороби, зросте кількість випадків госпіталізацій та смертей.

До слова, в Україні наприкінці грудня зросла кількість госпіталізацій пацієнтів із Covid-19 на тлі падіння показників вакцинації. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. В останній тиждень 2022 року кількість госпіталізацій, за його словами, зросла на 14% у порівнянні з позаминулим тижнем – до лікарень потрапило майже 3 тисячі українців.

За останній тиждень грудня 2022 року на Львівщині, за даними Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України зареєстровано 5 летальних випадків від Covid-19.