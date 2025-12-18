У холодну пору року конденсат на вікнах особливо помітний

Якщо на вікнах з’являється конденсат або сліди плісняви, можна скористатися дуже простим і водночас ефективним способом. Досить поставити на підвіконня миску з сіллю та кілька лаврових листів, і ця комбінація допоможе зменшити надлишкову вологу. Як це працює, пише ТСН.

Чому виникає конденсат

У холодну пору року конденсат на вікнах особливо помітний. Це особливо проблемно на кухні, де постійно киплять страви. Навіть якщо регулярно витирати поверхні, волога все одно накопичується.

Не обов’язково знати різницю між римськими шторами, день-ніч та плісе – достатньо знати адресу alser.ua. Дизайнер ALSER приїде на безкоштовний замір з усіма необхідними зразками й запропонує кілька готових рішень під ваш інтер’єр і бюджет. Власне виробництво дозволяє зробити все за 2-3 дні без довгих черг і відмовок. Ви обираєте варіант – ALSER все шиє і встановлює під ключ. Запишіться на безоплатний замір на сайті alser.ua вже сьогодні!

Чому сіль працює

Звичайна кухонна або морська сіль є природним абсорбентом. Розташована поруч із вологими поверхнями, вона вбирає зайву вологу з повітря. Для збереження ефекту сіль потрібно оновлювати приблизно раз на тиждень. Якщо вона наситилася вологою, її можна просушити в духовці та використовувати повторно.

Роль лаврового листя

Щоб підсилити ефект, до солі додають подрібнене лаврове листя. Лавр виділяє природні фунгіцидні речовини – фітонциди, які пригнічують ріст цвілі та плісняви. Така комбінація не лише зменшує вологу, а й створює більш суху та здорову атмосферу у кімнаті.