Легендарний коньяк «Коктебель» оновив дизайн

«Коктебель» є легендарним брендом. Історія коньяку почалася понад 139 років тому, тож до оновлення дизайну продукту в компанії Beverage Trading Company підійшли з великою увагою і постаралися врахувати всі особливості напою. Про це розповів директор з маркетингу Beverage Trading Company Олексій Безуглий.

За його словами, під час створення нового дизайну коньяку «Коктебель» були враховані і сучасні тренди.

«Ми розуміли, що наш дизайн вже застарів, але як правильно рухатися при оновленні – не знали. Тому перед тим як якісно сформулювати завдання для дизайн-студії ми провели дослідження сегментації, під час якого змогли чітко визначити аудиторію нашого бренду і потенційні сегменти для подальшого розвитку.

Під час створення нового дизайну ми не могли не враховувати тренд використання ламаних, строгих форм, які характерні для дизайну «парфумів», при цьому для нас дуже важливо було зберегти спадкоємність дизайну.

Вважаємо, що у нас вийшло досягти хорошого балансу і тепер – слово за споживачем», – зазначив Безуглий.

Партнером з реалізації проекту редизайну стала молдавська дизайн-студія 43'Oz.

Креативний директор дизайн-студії Кодимський Олександр охарактеризував проект так:

«Ми пройшли довгий шлях з брендом «Коктебель», розглядаючи різні варіанти реалізації дизайну пляшки і оформлення етикетки. Підсумком нашого спільного подорожі стало рішення, що відбиває, на наш погляд, дух компанії, її ідеали: лаконічність, щирість, сучасність, доступність, увага до деталей і естетиці. Результатом нашої співпраці став продукт, який одночасно витримує канони класичного дизайну і виглядає сучасно, актуально для сьогоднішнього ринку».

Поки на ринку можна побачити як новий, так і попередній варіанти пляшки одночасно. Повне коло оновлення на полицях магазинів пройде до кінця 2018 року.