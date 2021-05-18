Леонід Яковишин навіть визначив години роботи мавзолею, коли він «буде в раю»

Фермер Леонід Яковишин, який є генеральним директором чернігівського ТОВ «Земля і воля», побудував собі мавзолей вартістю три мільйони доларів США. Будівництво усипальниці тривало 10 років, повідомило «Суспільне».

«Мавзолей буде відкритий кожен день, з 10 до 17 години, крім вихідних. Це коли я вже буду в раю», – розповів він журналістам і уточнив, що бальзамувати його не будуть.

Нині будівництво мавзолею вже на фінальному етапі. За основу аграрій взяв мавзолей Наполеона. За словами Леоніда Яковишина, всередині мавзолею розміщені копії вітражів з німецького храму, якому 600 років.

«Проект мавзолею повністю моя задумка», – додав аграрій.

В попередніх інтерв’ю Яковишин говорив, що будівництво мавзолею обійшлося йому в три мільйони доларів. Окрім всього іншого, там розміщено чотири його позолочені скульптури – у 20 років, 40, 60 та 80 років.

В інтерв’ю порталу «Латифундист», Леонід Яковишин сказав, що на будівництво пішло 10 років, залишилося зробити благоустрій.

За його словами, саркофаг коштує 150 тисяч доларів, важить 23 тонни. Одна кришка з червоного граніту важить 2,5 тонни.

Хто такий Леонід Яковишин

Леоніду Яковишину 81 рік. Він народився у Козятині Вінницької області. Нагороджений званням «Герой України». За Радянського союзу працював у Рівненській області, а ТОВ «Земля і воля», розташоване у Бобровиці Чернігівської області, очолив у 1995 році.

В період з 1990 до 1994 року був народним депутатом Верховної Ради УРСР і Верховної Ради України. Потім певний час працював радником прем’єр-міністрів Юхима Звягільського і Віталія Масола.

Звання «Герой України» йому присвоїв 22 серпня 2004 року тодішній президент Леонід Кучма «за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку агропромислового комплексу, досягнення високих виробничих показників, багаторічну самовіддану працю».