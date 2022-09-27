15 жовтня о 19:00 у Палаці залізничників «РОКС» у Львові відбудеться театральна постановка «Жінка над нами». У ролях – Лесь Задніпровський, Лілія Ребрик та Костянтин Костишин, повідомляють організатори VINIL Concert agency.

Сюжет розгортається навколо чарівної журналістки Паоли, яку грає Лілія Ребрик. Відомий політик Леоне (Лесь Задніпровський) з першого погляду закохується в неї. Почуття настільки затьмарюють йому розум, що, не дивлячись на свій поважний вік, він втрапляє у вельми цікаву авантюру, яку вигадав його новий приятель – драматург П'єро (Костянтин Костишин).

«А що далі? Приходьте 15 жовтня у Палац залізничників, щоб побачити! На вас чекає вистава із нестримною італійською пристрастю, з впізнаваним смаком інтриги, ноткою хитрощів і таким приємним післясмаком щирого сміху», - запрошують організатори.

Завдяки хвацько закрученому сюжету комедію «Жінка над нами» глядачі дивляться на одному диханні. Блискуча гра зоряного акторського складу з точним попаданням у характери героїв миттю переносить усіх глядачів у справжню Італію, де киплять нежартівливі баталії. Комедійна постановка викликає цілий феєрверк емоцій, змушуючи сміятися від душі і співпереживати героям.

Режисер постановки – Заслужений артист України Валерій Астахов, продюсер – Олег Шпанчук.

Квитки можна придбати тут. Зібрані на виставі кошти буде передано на потреби ЗСУ.