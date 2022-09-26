«Фіолет» виступить у Львові

Концерт гурту «Фіолет» почнеться о 19:00, повідомили організатори VINIL Concert agency.

У програмі – нові композиції, написані з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Крім цього, «Фіолет» не омине увагою і свої потужні хіти. Буде «Бібліотека», яка стала трендом TikTok, та багато інших улюблених пісень і сюрпризів.

«Великий сольник найвідвертіших рокерів України гурту «Фіолет». Повний склад. Максимум драйву, свіжих та улюблених синглів і сюрпризи! Вечір, який точно не забудеться і який ми повинні провести разом», – запрошують організатори VINIL Concert agency.

Лідер рок-гурту «Фіолет» та супутніх сайд-проєктів, український музикант, письменник, громадський діяч, артдиректор фестивалю Бандерштат – Сергій «Колос» Мартинюк – зазначив, що його улюблені осінні концерти відбуваються саме у Львові.

Бо Львів для мене – це еталонна осінь. Приблизно так, як київська весна. Зрештою, де ще співати «Вечірній Львів», як не там? Приїдемо, як раніше, з кращим і новим, тому тримайтесь. Зустрінемося, і до перемоги! – запросив «Колос».

Гурт «Фіолет» дасть концерт у Львові

Як відомо, гурт «Фіолет» – український музичний гурт що виник у місті Луцьк у 2009 році. За плечима команди участь у талант-шоу, 4 лонгплея, дві лайв-платівки та вже 5 EP. А ще їх просто і щиро люблять шанувальники за теплі пісні!

Кошти, зібрані на концерті, буде скеровано на підтримку війська та ВПО. Квитки можна придбати за посиланням.

Автор: Ольга Максим’як