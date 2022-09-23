Ромчик Олексів постраждав від ракетного ударів росіян по Вінниці

У неділю, 25 вересня, у Львові відбудеться концерт FIJI Band під час якого збиратимуть гроші на лікування 7-річного Романа Олексіва, який постраждав від ракетного удару росіян по Вінниці 14 липня 2022 року. Концерт із назвою Melodies de Paris відбудеться у ресторані Ribs House Lviv на проспекті Червоної Калини, 36, початок о 19:00.

7-річний Роман Олексів постраждав від ракетного ударів росіян по Вінниці 14 липня 2022 року. Його мама, Галина Олексів, загинула. Це син та дружина декана факультету музикознавства, композиції, вокалу та диригування Львівської музичної академії імені Лисенка Ярослава Олексіва. Галина Олексів також була викладачкою музичної академії, торік здобула науковий ступінь доктора філософії. Зараз Роман проходить реабілітацію в Німеччині.

У концерті, серед інших шедеврів французької музики, вперше в Україні прозвучать відомі французькі вальси-мюзети Жерома Рішара та Еріка Боувела.

Спочатку «мюзетом» називався різновид волинки, під звуки цього інструменту виконувався популярний у 16-17 ст. французький однойменний танець. А згодом акордеон витіснив мюзет, заливши своє ім’я тільки у назві жанру, і таке відоме всім ніжне звучання паризьких вулиць.

Також у програмі музика Мішеля Леграна до фільму «Шербурзькі парасольки», композції Астора П’яццоли, якого називають батьком «нового танго», твори Рішара Гальяно тощо.

FIJI – львівський folk & jazz бенд, що формує власний стиль як мікс народної, естрадної, джазової та ретро музики.