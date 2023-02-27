Мама тримає кулю, яка мало не вбила її сина

До Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.Мечникова військові доставили молодого бійця з Львівщини, який отримав важке поранення. Лікарі повернули його майже з того світу, повідомив генеральний директор лікарні Сергій Риженко.

За його словами, бійця звати Петро, йому 29 років і він з Львівщини. Петро отримав у бою важке поранення. В одну мить його життя змінилося, він втратив свідомість, впав у кому.

«Куля зайшла біля самого ока, перевертаючись, розтрощувала все на своєму шляху. Зупинилася в шиї, пошкоджуючи сонну артерію та нерви. Військові лікарі миттєво доправили до Мечникова. Літри перелитої крові, дві операції, які виконали кращі судинні нейрохірурги Юрій Чередниченко, Сергій Григорук за допомогою ангіографа», – написав Сергій Риженко.

На щастя, їм вдалося видалити кулю, зупинити кровотечу, врятувати артерії та нерви. Зараз у бійця відновлюються рухи в кінцівках.

Петро поволі повертається до життя, сам починає ковтати, біля нього є мама. Вона тримає в руках кулю, яка трохи не вбила її сина, та молить Бога про найшвидше його одужання.