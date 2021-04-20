10 лікарів-інтернів зможуть підвищити свій рівень знань у лабораторії «Ескулаб»

Лікарі-інтерни Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького за напрямом «Лабораторна діагностика» вперше зможуть використати знання, отримані під час навчання, та підвищити свій рівень кваліфікації завдяки медичній лабораторії «Ескулаб». Це перша і поки що єдина компанія в Україні, яка запропонувала свою лабораторію як навчальний майданчик для лікарів-інтернів.

Компанія «Ескулаб» працює на теренах Західної України понад 12 років. Вона засвідчила високу якість надання послуг і стала свого роду прикладом для наслідування, як за короткий термін стати провідною лабораторією. Департамент охорони здоров’я ЛОДА підтримав ініціативу компанії та вніс цю лабораторію до переліку баз підготовки лікарів-інтернів за напрямом «Лабораторна діагностика».

Упродовж наступного навчального 2021-2022 року 10 лікарів-інтернів зможуть підвищити свій рівень знань та вмінь, проходячи навчання на заочному циклі інтернатури в медичній лабораторії «Ескулаб» під керівництвом двох лікарів-лаборантів, які мають понад 20 років стажу. Високий рівень професіоналізму фахівців лабораторії, застосування сучасних методів дослідження, робота з обладнанням останнього покоління від світових виробників – це те, що пропонує «Ескулаб» молодим лікарям з перших днів навчання на заочному циклі інтернатури.

Станіслав Луговський, медичний директор лабораторії «Ескулаб», зазначив, що це великий крок для лабораторії.

«Ми робимо все для того, щоб лабораторія відповідала усім стандартам, і не лише українським, а й міжнародним. Ми постійно підвищуємо кваліфікацію працівників і оновлюємо лабораторне обладнання, щоб йти в ногу з розвитком світової лабораторної діагностики. Те, що «Ескулаб» внесли в перелік баз підготовки для лікарів-інтернів, для нас, як для керівництва, є проявом довіри та визнання від медичного університету. Тепер у нас є можливість поділитись досвідом і знаннями, що здобувались впродовж років роботи, з молодим поколінням лікарів-інтернів, які обрали своєю спеціалізацією лабораторну діагностику», – каже Станіслав Луговський.

За його словами, львівський медуніверситет, не єдиний, з яким співпрацює лабораторія.

«Восени 2020 року ми підписали угоду про співпрацю з ЛНУ ім. І. Франка. Ця угода, зокрема, передбачає, що цей університет та лабораторія «Ескулаб» співпрацюватимуть у справі організації освітньо-наукового процесу, наближеного до європейських та міжнародних стандартів у сфері фундаментальних та прикладних наукових досліджень. Університет є базовою установою з проведення освітнього процесу підготовки фахівців з лабораторної діагностики біологічних систем та організації наукових досліджень, а лабораторія є базовою установою проходження виробничих та науково-дослідних практик здобувачів вищої освіти біологічного факультету цього університету», – каже Станіслав Луговський.

Лабораторія «Ескулаб» готова підтримувати ті вищі навчальні заклади, які готують фахівців лабораторної діагностики.

«У нашій лабораторії працюють випускники цього навчального закладу і ми бачимо їхній великий потенціал. Оскільки лабораторія постійно зростає, наприклад, цього року ми відкрили велику лабораторію в Києві, то ми потребуємо лише найкращих спеціалістів. Тому на найближчий час бачимо перед собою мету підтримувати ті університети, які готують спеціалістів з лабораторної діагностики», – каже Станіслав Луговський.

Час пандемії ще раз показав наскільки важливими є високий професіоналізм спеціалістів лабораторної діагностики. Така співпраця між університетами та лабораторією дає можливість студентам та інтернам отримані знання під час навчання поєднати з безцінною практикою, щоб в майбутньому розвивати обрану сферу і бути максимально корисною ланкою в системі охорони здоров'я в цілому, сприяти ефективній взаємодії між пацієнтами, державними і приватними медичними організаціями.