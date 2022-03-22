На щастя. Юрію і його рідним вдалося виїхати з Бучі у безпечне місце

На лікуванні в київському «Охматдиті» зараз перебуває 14-річний хлопець Юрій з Бучі, на очах якого російський окупант убив батька. Стріляв і в нього. Коли Юрій упав, цілився дитині в голову, але куля зачепила лише капюшон. Хлопцеві з рідними, на щастя, вдалося вибратися з Бучі у безпечне місце.

Багатодітна родина Нечепуренків, повідомляють у вівторок, 22 березня, в «Охматдиті», мешкала в Бучі. Найменшому із трьох синів Юрію недавно виповнилося 14 років. 17 березня він з батьком поїхали у центр міста за гуманітарною допомогою і ліками, бо вдома майже два тижні не було газу, світла та води.

«Ми їхали на велосипедах, коли з-за будинку вийшов російський військовий. Ми зупинилися, підняли руки, сказали, що в нас немає зброї. Але солдат почав стріляти у батька. Він впав. Далі військовий почав стріляти по мені, дві кулі потрапили в руку. Я повалився на землю. Солдат ще вистрелив в капюшон, але куля не зачепила голову», – повідомив Юрій.

Хлопець трохи полежав на землі, а коли окупант пішов, Юрій добіг до найближчого притулку, де йому надали першу медичну допомогу і згодом він добрався додому.

Батько Юрія унаслідок поранень помер, йому було лише 47 років. Два дні родина не могла забрати його тіло. Коли нарешті це вдалося, на руці вбитого вже не було білої пов'язки (вона ідентифікує мирних мешканців). Її зняли російські військові. Також у мертвого вкрали телефон, гаманець і навіть ключі від дому. Мати хдопця повідомила, що російський військовий стріляв прицільно: у серце та голову. Батька поховали на власному подвір’ї.

Залишатися в Бучі було небезпечно, тож коли 19 березня повідомили про «зелений коридор», вирішили поїхати. Аби дістатися до місця збору, родині Нечепуренків довелося йти тією вулицею, на якій розстріляли батька.

«Ми йшли і щосекунди молилися за своє життя. Ми чули вибухи поруч, нас зупиняли російські вбивці. Ми йшли і щосекунди прощалися з життям»,– повідомила мати Алла.

Родині таки вдалося евакуюватися на Черкащину, а 21 березня мати з Юрієм приїхала в «Охматдит», щоб отримати медичну допомогу та офіційно зафіксувати поранення. Хлопчик отримав кульове поранення в руку, передпліччя та палець. Зараз його життю нічого не загрожує.