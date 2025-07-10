Під час хірургічного втручання лікарі дістали з ока пацієнтки 11-сантиметрового гельмінта

Лікарі витягнули з повіки пацієнтки 11-сантиметрового гельмінта. Паразит, ймовірно, потрапив в організм жінки через укус комара. Відомо, що це вже четвертий випадок дирофіляріозу на Рівненщині з початку 2025 року.

Як повідомили 10 липня в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, 52-річна мешканка Сарненського району звернулася по медичну допомогу наприкінці червня, оскільки відчувала загальну слабкість, головний біль і набряки, що мігрували у ділянці правої щоки, лоба і під очним яблуком. Після огляду та госпіталізації пацієнтку прооперували.

«Під час хірургічного втручання з’ясувалося, що причиною нездужання було паразитування під шкірою глиста Dirofilaria repens. Так, лікарі-офтальмологи видалили з верхньої повіки правого ока жінки 11-сантиметрового гельмінта», – йдеться у повідомленні.

У медзакладі зазначили, що це четвертий випадок підшкірного дирофіляріозу, зареєстрований на Рівненщині у 2025 році. Наразі 52-річна пацієнтка почувається задовільно.

Загалом дирофіляріоз реєструють на Рівненщині з 2005 року. За цей час нарахували 54 випадки хвороби. Паразит передається через укуси комарів. Дорослі гельмінти живуть під шкірою або слизовою оболонкою у будь-якій частині тіла. У місці, в якому оселився гельмінт, людина відчуває печію, свербіж, там також з’являється пухлинка завбільшки як зерно. Паразит може мігрувати на відстань до 30 см за добу.