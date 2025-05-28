Лікарі витягнули з-під коліна мешканки Вараша 12-сантиметрового гельмінта. Паразит, ймовірно, потрапив в організм жінки через укус комара. Це вже другий випадок дирофіляріозу на Рівненщині з початку 2025 року.

Як повідомили 27 травня у Вараському районному відділі Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб, місцева жителька звернулась до сімейного лікаря зі скаргами на пухлину розміром з квасолину під коліном правої ноги та біль у спині. У жінки також з’явилося відчуття пульсації в утворі зі свербежем.

«Пацієнтку госпіталізували в хірургічне відділення для видалення пухлини. Після оперативного втручання у неї виявили гельмінта довжиною 12 см, котрий належить до виду Dirofilaria repens», – йдеться у повідомленні.

Під час епідрозслідування зʼясувалося, що найімовірніше варашівка інфікувалася після укусу комара. Наразі пацієнтка перебуває у задовільному стані, додають у медзакладі.

Це вже другий за 2025 рік випадок підшкірного дирофіляріозу, зареєстрований на Рівненщині. У лютому захворювання виявили в 34-річного мешканця Зарічного. Тоді з живота чоловіка дістали фрагменти 8-сантиметрового гельмінта.

Зауважимо, що дирофіляріоз – це захворювання з важкими ураженнями усіх систем організму, як людей, так і тварин, який спричиняють гельмінти роду Dirofilaria. Паразит передається через укуси комарів. Дорослі гельмінти живуть під шкірою або слизовою оболонкою у будь-якій частині тіла. У місці, в якому оселився гельмінт, людина відчуває печію, свербіж, там також з’являється пухлинка завбільшки як зерно. Паразит може мігрувати на відстань до 30 см за добу.