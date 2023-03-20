Такий тип операції провели вперше в світ

Лікарі туринського госпіталю Molinette (Італія) повідомили у неділю, 19 березня, що вони успішно імплантувати новий транскатетерний протез мітрального клапана в серце, що б'ється. Такий тип операції провели вперше в світі, повідомила ANSA.

Пацієнткою була 62-річна жінка з мітральною недостатністю, яка мала численні фактори ризику, через які імплантувати клапан традиційним методом із залученням екстракорпорального кровообігу було надто небезпечно.

Протез серцевого клапана під назвою Epygon, який встановили пацієнтці, розробили французькі та італійські дослідниками.