У Клеванській обласній багатопрофільній лікарні зʼявилася новий керівник (на фото ліворуч)

У Клеванській обласній багатопрофільній лікарні імені Михайла Вервеги – новий керівник. Медзаклад очолив лікар-психіатр, війський медик Богдан Панасюк. Він замінив на посаді Ігоря Гудиму, з яким достроково розірвали контракт за згодою сторін. Про це повідомив 10 червня голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш.

Богдан Панасюк розпочне виконання обовʼязків 19 червня, із ним уже підписали відповідний контракт. За інформацією голови облради, новий директор за фахом – лікар-психіатр. Працював свого часу у благодійній організації, яка допомагала ВІЛ-інфікованим, тоді у Радивилівській ЦРЛ, а згодом у «Чорнобильській лікарні» в Рівному.

У березні 2022 року Богдан Панасюк долучився до 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, де півтора року пробув у медичній евакуаційній роті на Вугледарському та Лимано-Купʼянському напрямках.

«Новий очільник окреслив низку пріоритетів на перший період. Він хоче, щоб у лікарні в Клевані зʼявився педіатр, а також була можливість проходити гінекологічні обстеження, адже на це є запит. Також сказав, що особливу увагу приділятиме захисникам, захисницям, членам їхніх родин», – зауважив Андрій Карауш.

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Нагадаємо, що 1 червня контракт із попереднім багаторічним керівником лікарні Ігорем Гудимою достроково припинили. Підставою для цього стала його заява про звільнення за згодою сторін. Обов’язки керівника медзакладу тимчасово виконував медичний директор Віктор Чубрей.