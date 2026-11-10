Лимонні кубики з кокосом і мигдалем. Рецепт дня
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Лимонні кубики з кокосом і мигдалем – ніжний десерт із розсипчастою пісочною основою та соковитою цитрусовою начинкою. Мигдаль надає випічці приємного горіхового смаку, а лимонний сік і цедра забезпечують освіжальну кислинку. Рецепт публікує сайт Shuba.
Інгредієнти
|Для основи:
|Борошно пшеничне
|200 г
|Цукор
|60 г
|Мигдаль
|40 г
|Цедра лимона
|1 ч. л.
|Масло вершкове
|160 г
|Для начинки:
|Яйця курячі
|3 шт.
|Цукор
|90 г
|Борошно кокосове
|50 г
|Лимонний сік
|50 мл
|Цедра лимона
|1 ч. л.
|Борошно пшеничне
|3 ст. л.
|Розпушувач
|1/2 ч. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Розігрійте духовку до 180 °C. Застеліть форму розміром приблизно 30 × 30 см пергаментом. Подрібніть мигдаль ножем або в кухонному комбайні. Змішайте його з пшеничним борошном, цукром і лимонною цедрою. Додайте холодне вершкове масло, нарізане кубиками, та перетріть усе руками до утворення дрібної крихти.
Крок 2
Перекладіть крихту у форму, рівномірно розподіліть по дну й утрамбуйте ложкою або дном склянки. Випікайте основу приблизно 20 хвилин за температури 180 °C, доки краї трохи не підрум’яняться.
Крок 3
Приготуйте начинку. Збийте яйця з цукром міксером до утворення світлої пишної маси. Додайте лимонний сік і цедру, перемішайте. Всипте кокосове та пшеничне борошно, додайте розпушувач і ретельно змішайте до однорідності.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Дістаньте основу з духовки та рівномірно розподіліть по ній лимонно-кокосову начинку. Поверніть форму в духовку й випікайте ще приблизно 20 хвилин за температури 180 °C. Дочекайтеся, поки начинка схопиться, а поверхня злегка підрум’яниться.
Крок 5
Дістаньте десерт із духовки й повністю охолодіть за кімнатної температури. За бажанням поставте його в холодильник на 30 хвилин, щоб начинка стала щільнішою. Наріжте випічку однаковими квадратами та подавайте до столу.