Лимонні кубики з кокосом і мигдалем – ніжний десерт із розсипчастою пісочною основою та соковитою цитрусовою начинкою. Мигдаль надає випічці приємного горіхового смаку, а лимонний сік і цедра забезпечують освіжальну кислинку. Рецепт публікує сайт Shuba.

Інгредієнти

Для основи: Борошно пшеничне 200 г Цукор 60 г Мигдаль 40 г Цедра лимона 1 ч. л. Масло вершкове 160 г Для начинки: Яйця курячі 3 шт. Цукор 90 г Борошно кокосове 50 г Лимонний сік 50 мл Цедра лимона 1 ч. л. Борошно пшеничне 3 ст. л. Розпушувач 1/2 ч. л.

Спосіб приготування:

Крок 1 Розігрійте духовку до 180 °C. Застеліть форму розміром приблизно 30 × 30 см пергаментом. Подрібніть мигдаль ножем або в кухонному комбайні. Змішайте його з пшеничним борошном, цукром і лимонною цедрою. Додайте холодне вершкове масло, нарізане кубиками, та перетріть усе руками до утворення дрібної крихти.

Крок 2 Перекладіть крихту у форму, рівномірно розподіліть по дну й утрамбуйте ложкою або дном склянки. Випікайте основу приблизно 20 хвилин за температури 180 °C, доки краї трохи не підрум’яняться.

Крок 3 Приготуйте начинку. Збийте яйця з цукром міксером до утворення світлої пишної маси. Додайте лимонний сік і цедру, перемішайте. Всипте кокосове та пшеничне борошно, додайте розпушувач і ретельно змішайте до однорідності. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Дістаньте основу з духовки та рівномірно розподіліть по ній лимонно-кокосову начинку. Поверніть форму в духовку й випікайте ще приблизно 20 хвилин за температури 180 °C. Дочекайтеся, поки начинка схопиться, а поверхня злегка підрум’яниться.