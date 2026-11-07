Цей ніжний бісквіт нагадує популярні булочки «синабон» завдяки поєднанню кориці, коричневого цукру та вершкової глазурі. На відміну від дріжджових булочок, для його приготування не потрібно замішувати тісто й чекати, поки воно підніметься. Усередині випічки ховається солодкий коричний прошарок, який надає їй карамельного присмаку. Рецептом поділився сайт Shuba.

Інгредієнти

Для бісквіта: Пшеничне борошно 300 г Молоко 200 мл Сметана 20% 150 г Мед 130 г Вершкове масло 100 г Розпушувач 2 ч. л. Ванільний екстракт 1 ч. л. Яйця 2 шт. Сіль 1 г Для коричного шару: Коричневий тростинний цукор 60 г Вершкове масло 50 г Мелена кориця 2 ст. л. Пшеничне борошно 1 ст. л. Для глазурі: Вершковий сир 100 г Цукрова пудра 25 г Вершкове масло 25 г Молоко 1–2 ст. л.

Спосіб приготування:

Крок 1 Розігрійте духовку до 175 °C. Форму для випікання змастіть вершковим маслом і злегка присипте борошном. Розтопіть 100 г вершкового масла для тіста та залиште охолонути. Решту масла для начинки й глазурі заздалегідь дістаньте з холодильника, щоб воно стало м’яким.

Крок 2 У великій мисці збийте яйця з медом до однорідності. Додайте молоко, сметану, розтоплене вершкове масло та ванільний екстракт. Перемішайте вінчиком. В окремій посудині змішайте борошно, розпушувач і сіль. Додайте сухі інгредієнти до рідкої суміші та перемішайте лопаткою до однорідного тіста.

Крок 3 Приготуйте начинку з кориці. Змішайте коричневий цукор, мелену корицю та столову ложку борошна. Додайте 50 г м’якого вершкового масла й розітріть усе виделкою до утворення вологої крихти. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Вилийте у підготовлену форму половину бісквітного тіста. Рівномірно розподіліть зверху половину коричної начинки. Накрийте рештою тіста та додайте залишок начинки.

Крок 5 За допомогою дерев’яної шпажки або зубочистки проведіть кілька ліній крізь верхній шар тіста, створюючи красивий мармуровий візерунок. Не перемішуйте масу надто інтенсивно, щоб корична начинка залишилася окремими прошарками.

Крок 6 Поставте форму в розігріту духовку та випікайте 35–40 хвилин за температури 175 °C. Перевірте готовність дерев’яною шпажкою: вона має виходити без сирого тіста. Залиште бісквіт охолонути у формі, а потім обережно перекладіть на решітку.

Крок 7 Для глазурі змішайте вершковий сир, 25 г м’якого вершкового масла та цукрову пудру. Перемішайте до однорідної кремової консистенції. Поступово додайте молоко, регулюючи густину глазурі.