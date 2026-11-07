Бісквіт зі смаком синабонів. Рецепт дня
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Цей ніжний бісквіт нагадує популярні булочки «синабон» завдяки поєднанню кориці, коричневого цукру та вершкової глазурі. На відміну від дріжджових булочок, для його приготування не потрібно замішувати тісто й чекати, поки воно підніметься. Усередині випічки ховається солодкий коричний прошарок, який надає їй карамельного присмаку. Рецептом поділився сайт Shuba.
Інгредієнти
|Для бісквіта:
|Пшеничне борошно
|300 г
|Молоко
|200 мл
|Сметана 20%
|150 г
|Мед
|130 г
|Вершкове масло
|100 г
|Розпушувач
|2 ч. л.
|Ванільний екстракт
|1 ч. л.
|Яйця
|2 шт.
|Сіль
|1 г
|Для коричного шару:
|Коричневий тростинний цукор
|60 г
|Вершкове масло
|50 г
|Мелена кориця
|2 ст. л.
|Пшеничне борошно
|1 ст. л.
|Для глазурі:
|Вершковий сир
|100 г
|Цукрова пудра
|25 г
|Вершкове масло
|25 г
|Молоко
|1–2 ст. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Розігрійте духовку до 175 °C. Форму для випікання змастіть вершковим маслом і злегка присипте борошном. Розтопіть 100 г вершкового масла для тіста та залиште охолонути. Решту масла для начинки й глазурі заздалегідь дістаньте з холодильника, щоб воно стало м’яким.
Крок 2
У великій мисці збийте яйця з медом до однорідності. Додайте молоко, сметану, розтоплене вершкове масло та ванільний екстракт. Перемішайте вінчиком. В окремій посудині змішайте борошно, розпушувач і сіль. Додайте сухі інгредієнти до рідкої суміші та перемішайте лопаткою до однорідного тіста.
Крок 3
Приготуйте начинку з кориці. Змішайте коричневий цукор, мелену корицю та столову ложку борошна. Додайте 50 г м’якого вершкового масла й розітріть усе виделкою до утворення вологої крихти.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Вилийте у підготовлену форму половину бісквітного тіста. Рівномірно розподіліть зверху половину коричної начинки. Накрийте рештою тіста та додайте залишок начинки.
Крок 5
За допомогою дерев’яної шпажки або зубочистки проведіть кілька ліній крізь верхній шар тіста, створюючи красивий мармуровий візерунок. Не перемішуйте масу надто інтенсивно, щоб корична начинка залишилася окремими прошарками.
Крок 6
Поставте форму в розігріту духовку та випікайте 35–40 хвилин за температури 175 °C. Перевірте готовність дерев’яною шпажкою: вона має виходити без сирого тіста. Залиште бісквіт охолонути у формі, а потім обережно перекладіть на решітку.
Крок 7
Для глазурі змішайте вершковий сир, 25 г м’якого вершкового масла та цукрову пудру. Перемішайте до однорідної кремової консистенції. Поступово додайте молоко, регулюючи густину глазурі.
Крок 8
Нанесіть глазур на повністю охолоджений бісквіт і залиште на кілька хвилин, щоб вона трохи застигла. Наріжте випічку порційними шматочками та подавайте до столу.