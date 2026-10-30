Яблучний пудинг із манки – ніжна домашня випічка, яка нагадує соковитий пиріг, але має м’якшу текстуру. Для приготування вам знадобляться звичайні продукти та трохи часу. Рецептом ділиться сайт Shuba.

Інгредієнти Манна крупа 150 г Розпушувач 1 ч. л. Цукор 100 г Цукор ванільний 100 г Сода 1 ч. л. Кориця мелена 1 ч. л. Масло 60 г Яйця 2 шт Яблуко 6 шт Чай чорний 150 мл

Спосіб приготування:

Крок 1 Заваріть 100–150 мл міцного чаю. Яблука очистьте від шкірки та видаліть серцевину. Вам знадобиться 550–600 г м’якоті. Наріжте її невеликими шматочками й покладіть у каструлю. Посипте содою та залийте чаєм. Маса почне шипіти й пінитися – це реакція соди. Помішуючи, готуйте яблука 15–17 хв до м’якості, поки вони не перетворяться на пюре, а рідина майже повністю не випарується. Зніміть каструлю з вогню та дайте вмісту трохи охолонути.

Крок 2 Розігрійте духовку до 180 °C. Дно та стінки форми змастіть вершковим маслом і посипте манкою або борошном.

Крок 3 До трохи охолоджених яблук додайте 150 г манки, цукор, ванільний цукор, розпушувач та корицю. Перемішайте масу, а потім вбийте яйця та всипте нарізане м’яке масло. Після цього знову перемішайте тісто. Залиште його на 10 хв, щоб манка трохи розбухла. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Тісто вилийте у форму та розрівняйте. Поставте у розігріту духовку на 40–45 хв. Готовність перевір зубочисткою – вона має бути сухою.