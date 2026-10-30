Яблучний пудинг із манки. Рецепт дня
Яблучний пудинг із манки – ніжна домашня випічка, яка нагадує соковитий пиріг, але має м’якшу текстуру. Для приготування вам знадобляться звичайні продукти та трохи часу. Рецептом ділиться сайт Shuba.
Інгредієнти
|Манна крупа
|150 г
|Розпушувач
|1 ч. л.
|Цукор
|100 г
|Цукор ванільний
|100 г
|Сода
|1 ч. л.
|Кориця мелена
|1 ч. л.
|Масло
|60 г
|Яйця
|2 шт
|Яблуко
|6 шт
|Чай чорний
|150 мл
Спосіб приготування:
Крок 1
Заваріть 100–150 мл міцного чаю. Яблука очистьте від шкірки та видаліть серцевину. Вам знадобиться 550–600 г м’якоті. Наріжте її невеликими шматочками й покладіть у каструлю. Посипте содою та залийте чаєм. Маса почне шипіти й пінитися – це реакція соди. Помішуючи, готуйте яблука 15–17 хв до м’якості, поки вони не перетворяться на пюре, а рідина майже повністю не випарується. Зніміть каструлю з вогню та дайте вмісту трохи охолонути.
Крок 2
Розігрійте духовку до 180 °C. Дно та стінки форми змастіть вершковим маслом і посипте манкою або борошном.
Крок 3
До трохи охолоджених яблук додайте 150 г манки, цукор, ванільний цукор, розпушувач та корицю. Перемішайте масу, а потім вбийте яйця та всипте нарізане м’яке масло. Після цього знову перемішайте тісто. Залиште його на 10 хв, щоб манка трохи розбухла.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Тісто вилийте у форму та розрівняйте. Поставте у розігріту духовку на 40–45 хв. Готовність перевір зубочисткою – вона має бути сухою.
Крок 5
Готовий десерт залиште охолонути у формі, а потім дістаньте і наріжте на порції.