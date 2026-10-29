Гарбузовий кекс – це ніжна домашня випічка з приємним смаком. Особливість цього рецепту – спеції, які надають страві виразного аромату. Способом приготування ділиться Shuba.

Інгредієнти Гарбуз 250 г Цукор 100 г Олія соняшникова 50 мл Молоко 50 мл Яйця 2 шт. Борошно 160 г Розпушувач 10 г Сіль 1 г Кориця 1 г Кардамон мелений 1 г Імбир мелений 1 г

Спосіб приготування:

Крок 1 Очищений гарбуз наріжте невеликими скибками. Запікайте в аерогрилі 15–20 хвилин за температури 180 °C до м’якості. Потім подрібніть блендером до стану пюре.

Крок 2 У мисці збийте яйця із цукром до утворення світлої пишної маси. Додайте гарбузове пюре та перемішайте. Потім влийте олію й молоко. Окремо змішайте борошно з розпушувачем, сіллю та спеціями. Поступово всипайте суху суміш у миску, замішуючи тісто вінчиком.

Крок 3 Форму для випікання злегка змастіть олією та викладіть у неї тісто. Готуйте кекс в аерогрилі в режимі «Кекс» за температури 160 °C протягом 20 хвилин або за 180 °C приблизно 25 хвилин. Точний час залежить від обраного режиму та розміру й матеріалу форми. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати