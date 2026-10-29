Гарбузовий кекс в аерогрилі. Рецепт дня
Гарбузовий кекс – це ніжна домашня випічка з приємним смаком. Особливість цього рецепту – спеції, які надають страві виразного аромату. Способом приготування ділиться Shuba.
Інгредієнти
|Гарбуз
|250 г
|Цукор
|100 г
|Олія соняшникова
|50 мл
|Молоко
|50 мл
|Яйця
|2 шт.
|Борошно
|160 г
|Розпушувач
|10 г
|Сіль
|1 г
|Кориця
|1 г
|Кардамон мелений
|1 г
|Імбир мелений
|1 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Очищений гарбуз наріжте невеликими скибками. Запікайте в аерогрилі 15–20 хвилин за температури 180 °C до м’якості. Потім подрібніть блендером до стану пюре.
Крок 2
У мисці збийте яйця із цукром до утворення світлої пишної маси. Додайте гарбузове пюре та перемішайте. Потім влийте олію й молоко. Окремо змішайте борошно з розпушувачем, сіллю та спеціями. Поступово всипайте суху суміш у миску, замішуючи тісто вінчиком.
Крок 3
Форму для випікання злегка змастіть олією та викладіть у неї тісто. Готуйте кекс в аерогрилі в режимі «Кекс» за температури 160 °C протягом 20 хвилин або за 180 °C приблизно 25 хвилин. Точний час залежить від обраного режиму та розміру й матеріалу форми.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Готовий кекс залиште на кілька хвилин у формі, потім дістаньте й перекладіть на решітку до повного охолодження.