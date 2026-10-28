Маринований гарбуз. Рецепт дня
Маринований гарбуз – незвична закуска, яка урізноманітнить ваші домашні запаси на зиму. Часник, хрін та гірчиця надають їй насиченого пікантного смаку й аромату. Рецепт публікує сайт Shuba.
Інгредієнти
|Гарбуз
|1 кг
|Гірчиця зерниста
|1 ст. л.
|Зубчик часнику
|1 шт.
|Лавровий лист
|1 шт.
|Чорний перець горошком
|4 г
|Хрін
|15 г
|Сіль
|1 ст. л.
|Цукор
|1 ст. л.
|Оцет 9%
|60 мл
Спосіб приготування:
Крок 1
Гарбуз очистьте від шкірки та насіння. М’якуш наріжте кубиками й бланшуйте в киплячій воді протягом 5 хвилин, потім відкиньте на друшляк.
Крок 2
Для маринаду закип’ятіть воду, додайте сіль і цукор та прокип’ятіть кілька хвилин. Зніміть з плити й влийте оцет.
Крок 3
Очистьте часник і корінь хріну та подрібніть. На дно стерилізованих банок покладіть лаврові листи, зерна гірчиці, горошини перцю і шматочки часнику і хріну. На спеції викладіть бланшовані кубики гарбуза.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Залийте гарбуз гарячим маринадом і накрийте банки кришками. Стерилізуйте літрові банки протягом 15 хвилин від моменту закипання води. Після цього герметично закрийте банки, переверніть догори дном і добре закутайте ковдрою або товстим рушником до повного остигання.