Маринований гарбуз – незвична закуска, яка урізноманітнить ваші домашні запаси на зиму. Часник, хрін та гірчиця надають їй насиченого пікантного смаку й аромату. Рецепт публікує сайт Shuba.

Інгредієнти Гарбуз 1 кг Гірчиця зерниста 1 ст. л. Зубчик часнику 1 шт. Лавровий лист 1 шт. Чорний перець горошком 4 г Хрін 15 г Сіль 1 ст. л. Цукор 1 ст. л. Оцет 9% 60 мл

Спосіб приготування:

Крок 1 Гарбуз очистьте від шкірки та насіння. М’якуш наріжте кубиками й бланшуйте в киплячій воді протягом 5 хвилин, потім відкиньте на друшляк.

Крок 2 Для маринаду закип’ятіть воду, додайте сіль і цукор та прокип’ятіть кілька хвилин. Зніміть з плити й влийте оцет.

Крок 3 Очистьте часник і корінь хріну та подрібніть. На дно стерилізованих банок покладіть лаврові листи, зерна гірчиці, горошини перцю і шматочки часнику і хріну. На спеції викладіть бланшовані кубики гарбуза. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати