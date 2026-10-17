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Для такого напою найкраще підходять солодкі мускатні сорти гарбуза

Гарбузовий сік можна заготовити на зиму в класичному варіанті або поєднати його з яблуками чи апельсинами. Для такого напою найкраще підходять солодкі мускатні сорти гарбуза. ТСН розповідає про 3 найцікавіші домашні рецепти гарбузового соку. Класичний гарбузовий сік Інгредієнти: Очищений гарбуз – 2,5 кг. Вода – 1,5—1,7 л. Цукор – 250—300 г. Ванільний цукор – 1 пакетик, за бажанням. Приготування: Наріжте гарбуз невеликими шматочками та перекладіть у каструлю. Залийте водою так, щоб вона майже покривала вміст. Варіть приблизно 20–25 хвилин, доки гарбуз добре не розм’якне. Збийте блендером гарбуз разом із відваром до однорідного пюре. Додайте цукор і лимонний сік. Добре перемішайте масу. Поставте знову на вогонь і поступово доливайте гарячу воду до бажаної консистенції. Прокип’ятіть ще 5–10 хвилин. Гарячий сік розлийте у стерилізовані пляшки або банки, герметично закрийте, переверніть догори дном та залиште охолоджуватися. Гарбузово-яблучний сік Інгредієнти: Очищений гарбуз – 1,5 кг. Яблука – 1,5 кг. Вода – 1–1,2 л. Цукор – 200–250 г. Лимонний сік – 2 ст. л. Мелена кориця – 1 ч. л. Приготування: Гарбуз наріжте шматочками. Яблука очистьте від серцевини та також наріжте. Перекладіть усе до каструлі. Додайте воду. Варіть під кришкою приблизно 20–25 хв, поки фрукти та гарбуз не стануть м’якими. Перебийте блендером до однорідності. Додайте цукор, лимонний сік і корицю. Долийте гарячу воду до потрібної густоти та прокип’ятіть ще 5–10 хв. Гарячий сік розлийте у стерилізовані пляшки або банки, герметично закрийте, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження. Гарбузово-апельсиновий сік Інгредієнти: Очищений гарбуз – 2 кг. Великі апельсини – 2 шт. Вода – 1,3—1,5 л. Цукор – 250–300 г. Лимон – 1 шт. Ванільний цукор – 1 пакетик, за бажанням. Приготування: Залийте очищений гарбуз водою та варіть 20–25 хвилин до м’якості. Після цього перебийте гарбуз блендером разом із відваром. З апельсинів та лимона вичавіть сік. Додайте його до гарбузової маси, а також цукор. Долийте гарячу воду до об’єму приблизно 3 літри, перемішайте все та прокип’ятіть протягом 5–10 хвилин. За бажанням додайте ванільний цукор. Гарячий сік розлийте у стерилізовані пляшки або банки, герметично закрийте, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.

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