Як приготувати гарбузовий сік на зиму: три домашні рецепти
Для такого напою найкраще підходять солодкі мускатні сорти гарбуза
Гарбузовий сік можна заготовити на зиму в класичному варіанті або поєднати його з яблуками чи апельсинами. Для такого напою найкраще підходять солодкі мускатні сорти гарбуза. ТСН розповідає про 3 найцікавіші домашні рецепти гарбузового соку.
Класичний гарбузовий сік
Інгредієнти:
- Очищений гарбуз – 2,5 кг.
- Вода – 1,5—1,7 л.
- Цукор – 250—300 г.
- Ванільний цукор – 1 пакетик, за бажанням.
Приготування:
- Наріжте гарбуз невеликими шматочками та перекладіть у каструлю. Залийте водою так, щоб вона майже покривала вміст. Варіть приблизно 20–25 хвилин, доки гарбуз добре не розм’якне.
- Збийте блендером гарбуз разом із відваром до однорідного пюре. Додайте цукор і лимонний сік. Добре перемішайте масу.
- Поставте знову на вогонь і поступово доливайте гарячу воду до бажаної консистенції. Прокип’ятіть ще 5–10 хвилин.
- Гарячий сік розлийте у стерилізовані пляшки або банки, герметично закрийте, переверніть догори дном та залиште охолоджуватися.
Гарбузово-яблучний сік
Інгредієнти:
- Очищений гарбуз – 1,5 кг.
- Яблука – 1,5 кг.
- Вода – 1–1,2 л.
- Цукор – 200–250 г.
- Лимонний сік – 2 ст. л.
- Мелена кориця – 1 ч. л.
Приготування:
- Гарбуз наріжте шматочками. Яблука очистьте від серцевини та також наріжте.
- Перекладіть усе до каструлі. Додайте воду. Варіть під кришкою приблизно 20–25 хв, поки фрукти та гарбуз не стануть м’якими.
- Перебийте блендером до однорідності. Додайте цукор, лимонний сік і корицю. Долийте гарячу воду до потрібної густоти та прокип’ятіть ще 5–10 хв.
- Гарячий сік розлийте у стерилізовані пляшки або банки, герметично закрийте, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.
Гарбузово-апельсиновий сік
Інгредієнти:
- Очищений гарбуз – 2 кг.
- Великі апельсини – 2 шт.
- Вода – 1,3—1,5 л.
- Цукор – 250–300 г.
- Лимон – 1 шт.
- Ванільний цукор – 1 пакетик, за бажанням.
Приготування:
- Залийте очищений гарбуз водою та варіть 20–25 хвилин до м’якості. Після цього перебийте гарбуз блендером разом із відваром.
- З апельсинів та лимона вичавіть сік. Додайте його до гарбузової маси, а також цукор.
- Долийте гарячу воду до об’єму приблизно 3 літри, перемішайте все та прокип’ятіть протягом 5–10 хвилин. За бажанням додайте ванільний цукор.
- Гарячий сік розлийте у стерилізовані пляшки або банки, герметично закрийте, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.
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