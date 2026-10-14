Вимийте виноград і відокремте ягоди. Злегка подрібніть їх блендером. Доведіть виноградну масу до кипіння та варіть на невеликому вогні приблизно 10 хвилин.

Перетріть масу через сито, відділяючи кісточки та шкірку. Залишки м’якуша можна додатково відтиснути через марлю.

Крок 3

Отриману рідину знову нагрійте, всипте цукор і ретельно перемішайте. Варіть на слабкому вогні приблизно 30 хвилин, періодично знімаючи піну.

Гарячий джем може здаватися рідкуватим, але після охолодження він стає густішим. Розкладіть його по чистих банках і зберігайте в холодильнику.

Маринований виноград із прянощами

Маринований виноград має незвичайний кисло-солодкий смак і добре поєднується з сирами, паштетами та закусками.