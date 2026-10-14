Не лише компот: 5 способів заготовити виноград на зиму
Восени, коли винограду вдосталь, частину врожаю можна залишити для домашніх заготівель. Ви можете перетворити виноград на густий джем, компот або навіть пікантну закуску. ТСН ділиться цікавими способами заготовити виноград на зиму.
Компот із винограду на зиму без стерилізації
Інгредієнти
|Виноград
|приблизно третина об’єму банки
|Вода
|2,5 л
|Цукор
|1 склянка
|Лимонна кислота
|1/3 ч. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Переберіть виноград, видаліть пошкоджені ягоди, відокремте від гілочок і ретельно промийте.
Крок 2
Підготуйте чисті банки та кришки. Наповніть банки ягодами приблизно на третину.
Крок 3
У каструлі зваріть сироп з води та цукру. Залийте ним виноград і залиште на 15 хвилин.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Злийте сироп назад до каструлі, доведіть до кипіння та проваріть ще 2–3 хвилини. Наприкінці додайте лимонну кислоту.
Крок 5
Повторно залийте ягоди сиропом і закрийте банки. Дайте їм охолонути, а потім перенесіть у прохолодне місце.
Виноград «як свіжий» (без цукру)
Інгредієнти
|Виноград
|1,3–1,4 кг
|Лимонна кислота
|1 ч. л.
|Окріп
|скільки знадобиться
Спосіб приготування:
Крок 1
Вимийте виноград, відокремте ягоди від гілочок. Наповніть чисті банки підготовленими ягодами.
Крок 2
Залийте окропом, прикрийте кришками та залиште на 15 хвилин.
Крок 3
Злийте воду до каструлі та знову доведіть до кипіння.
Крок 4
Додайте в кожну банку лимонну кислоту, повторно залийте окропом і закрийте.
Густий джем із винограду «Ізабелла»
Виноград сорту «Ізабелла» має яскравий характерний аромат, який добре розкривається у варенні та джемах.
Інгредієнти
|Виноград
|3 кг
|Цукор
|1,5 кг
Спосіб приготування:
Крок 1
Вимийте виноград і відокремте ягоди. Злегка подрібніть їх блендером. Доведіть виноградну масу до кипіння та варіть на невеликому вогні приблизно 10 хвилин.
Крок 2
Перетріть масу через сито, відділяючи кісточки та шкірку. Залишки м’якуша можна додатково відтиснути через марлю.
Крок 3
Отриману рідину знову нагрійте, всипте цукор і ретельно перемішайте. Варіть на слабкому вогні приблизно 30 хвилин, періодично знімаючи піну.
Гарячий джем може здаватися рідкуватим, але після охолодження він стає густішим. Розкладіть його по чистих банках і зберігайте в холодильнику.
Маринований виноград із прянощами
Маринований виноград має незвичайний кисло-солодкий смак і добре поєднується з сирами, паштетами та закусками.
Інгредієнти
|Винний оцет
|250 мл
|Вода
|200 мл
|Цукор
|150 г
|Сіль
|1 ст. л.
|Лавровий лист
|2–3 шт.
|Чорний перець горошком
|1 ч. л.
|Насіння гірчиці
|1 ч. л.
|Коріандр
|1 ч. л.
|Гвоздика
|2–3 шт.
|Кориця
|2 палички
|Розмарин
|3–4 свіжі гілочки
Виноград варто брати у кількості, достатній для наповнення підготовлених банок.
Спосіб приготування:
Крок 1
Вимийте виноград та відокремте ягоди від гілочок.
Крок 2
У каструлі з’єднайте воду, оцет, цукор, сіль і спеції. Доведіть маринад до кипіння, перемішайте, щоб цукор і сіль розчинилися.
Крок 3
Розкладіть виноград до чистих термостійких банок та обережно залийте гарячим маринадом.
Крок 4
Дайте охолонути та поставте у холодильник для маринування.
Домашній виноградний сік
Домашній виноградний сік має насичений смак і не потребує обов’язкового додавання цукру, якщо ягоди достатньо солодкі.
Інгредієнти
|Стиглий виноград
|2 кг
|Вода
|для покриття ягід
|Цукор
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Промийте та переберіть виноград, видаліть гілочки й пошкоджені ягоди. Викладіть виноград до каструлі та злегка розчавіть.
Крок 2
Додайте стільки окропу, щоб вода покривала лише виноград.
Крок 3
Повільно нагрівайте приблизно 10 хвилин, доки шкірка ягід не розм’якне. Процідіть сік через кілька шарів марлі або спеціальний мішечок.
Крок 4
Щоб напій вийшов прозорішим, залиште сік у холодильнику на 24–28 годин, після чого обережно злийте осад. За бажанням ви можете додати цукор.
Крок 5
Знову нагрійте сік до початку кипіння і розлийте у гарячі банки.
Для тривалого зберігання сік необхідно додатково пастеризувати в банках.