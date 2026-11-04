Яблука в сирковому клярі – простий десерт, який можна приготувати на сковороді з доступних продуктів. Завдяки сирковій масі тісто виходить ніжним, а вівсяні пластівці додають йому приємної текстури. Рецепт публікує сайт Shuba.

Інгредієнти

Яблука 4 шт. Сиркова маса 200 г Курячі яйця 2 шт. Вівсяні пластівці 30 г Цукор 20 г Ванільний цукор 5 г Розпушувач 0,5 ч. л. Мелена кориця 0,5 ч. л. Соняшникова олія для смаження

Спосіб приготування:

Крок 1 Подрібніть вівсяні пластівці в блендері до стану борошна.

Крок 2 Змішайте в мисці яйця із сирковою масою. Додайте цукор і ванільний цукор, перемішайте виделкою до однорідності.

Крок 3 Всипте подрібнені вівсяні пластівці, розпушувач і корицю. Перемішайте до отримання густого кляру. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Помийте яблука, за потреби очистьте їх від шкірки. Наріжте кружальцями або скибками завтовшки 7–10 мм.

Крок 5 Розігрійте сковороду на середньому вогні та злегка змастіть олією.

Крок 6 Занурте кожен шматочок яблука в сирковий кляр, щоб він повністю вкрив фрукт.

Крок 7 Викладіть яблука на сковороду та смажте на невеликому вогні по 3–4 хвилини з кожного боку до утворення рум’яної скоринки. Якщо кляр почне швидко темніти, зменште вогонь.