Яблука в клярі з сиркової маси. Рецепт дня
До теми
Яблука в сирковому клярі – простий десерт, який можна приготувати на сковороді з доступних продуктів. Завдяки сирковій масі тісто виходить ніжним, а вівсяні пластівці додають йому приємної текстури. Рецепт публікує сайт Shuba.
Інгредієнти
|Яблука
|4 шт.
|Сиркова маса
|200 г
|Курячі яйця
|2 шт.
|Вівсяні пластівці
|30 г
|Цукор
|20 г
|Ванільний цукор
|5 г
|Розпушувач
|0,5 ч. л.
|Мелена кориця
|0,5 ч. л.
|Соняшникова олія
|для смаження
Спосіб приготування:
Крок 1
Подрібніть вівсяні пластівці в блендері до стану борошна.
Крок 2
Змішайте в мисці яйця із сирковою масою. Додайте цукор і ванільний цукор, перемішайте виделкою до однорідності.
Крок 3
Всипте подрібнені вівсяні пластівці, розпушувач і корицю. Перемішайте до отримання густого кляру.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Помийте яблука, за потреби очистьте їх від шкірки. Наріжте кружальцями або скибками завтовшки 7–10 мм.
Крок 5
Розігрійте сковороду на середньому вогні та злегка змастіть олією.
Крок 6
Занурте кожен шматочок яблука в сирковий кляр, щоб він повністю вкрив фрукт.
Крок 7
Викладіть яблука на сковороду та смажте на невеликому вогні по 3–4 хвилини з кожного боку до утворення рум’яної скоринки. Якщо кляр почне швидко темніти, зменште вогонь.
Крок 8
Перекладіть готові яблука на тарілку та подавайте теплими з медом або сметаною.