Якщо ви хочете спекти яблучний пиріг, але не маєте на це багато часу, тоді приготуйте пиріг на сковороді у декілька разів швидше.

Інгредієнти:

борошно пшеничне – 120 г;

молоко 2,5% – 90 мл;

яблуко – 2 шт.;

розпушувач – 1 ч. л.;

цукрова пудра за смаком;

цукор – 100 г;

масло вершкове 73% – 50 г;

яйця курячі – 2 шт.;

екстракт ванілі – 1/2 ч. л.

Спосіб приготування:

У мисці змішайте яйця з цукром. Додайте молоко, розм’якшене вершкове масло, ванільний екстракт і перемішайте, пише Shuba.

Всипте борошно, розпушувач і перемішайте все разом, поки не отримаєте кремоподібну і густу суміш.

Тим часом помийте, обсушіть, почистіть яблука і наріжте тонкими скибочками.

Змастіть сковороду вершковим маслом або олією, викладіть скибочки яблук та залийте зверху тісто. Готуйте на маленькому вогні під кришкою 30 хвилин.