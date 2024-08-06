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Простий яблучний пиріг на сковорідці. Рецепт дня0
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Якщо ви хочете спекти яблучний пиріг, але не маєте на це багато часу, тоді приготуйте пиріг на сковороді у декілька разів швидше.
Інгредієнти:
У мисці змішайте яйця з цукром. Додайте молоко, розм’якшене вершкове масло, ванільний екстракт і перемішайте, пише Shuba.
Всипте борошно, розпушувач і перемішайте все разом, поки не отримаєте кремоподібну і густу суміш.
Тим часом помийте, обсушіть, почистіть яблука і наріжте тонкими скибочками.
Змастіть сковороду вершковим маслом або олією, викладіть скибочки яблук та залийте зверху тісто. Готуйте на маленькому вогні під кришкою 30 хвилин.
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